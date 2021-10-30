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  4. Deprem mi oldu? İşte 30 Ekim Cumartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

Deprem mi oldu? İşte 30 Ekim Cumartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

30.10.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ülkesi olan Türkiye’de anlık meydana gelen son depremler, Kandilli ve AFAD gibi kurumlar tarafından anlık olarak kaydediliyor. 30 Ekim 2021 Cumartesi günü son depremler listesine bakıldığında; gece saatlerinde Akdeniz’in Girit Adası yakınlarında 3,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Deprem mi oldu? İşte 30 Ekim Cumartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

Girit Adası’nın dışında Oniki Adalar, Kos Adası’nda da çeşitli büyüklüklerde deprem meydana geldi. Ege Denizi’ne bağlı Kuşadası’nda da bir deprem kaydedilirken, Gaziantep’in Araban ilçesine bağlı Akbudak mahallesinde de sabah saatlerinde yerin 17,4 kilometre altında 2,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. İşte son depremler listesi…

KANDİLLİ'DEKİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD'IN PAYLAŞTIĞI SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2021.10.30 09:09:44 36.8098 27.1842 5.0 -.- 2.2 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.30 08:57:20 36.4970 27.2112 5.0 -.- 3.0 3.0 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) REVIZE01 (2021.10.30 08:57:20)
2021.10.30 08:43:18 37.4298 37.9383 17.4 -.- 2.7 -.- AKBUDAK-ARABAN (GAZIANTEP) REVIZE01 (2021.10.30 08:43:18)
2021.10.30 08:13:52 36.4883 27.1750 5.0 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.30 06:55:06 36.4625 27.1803 5.0 -.- 3.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.30 06:41:46 36.4925 27.2115 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.30 06:37:07 36.4695 27.2132 6.2 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.30 06:19:55 36.4390 27.1850 5.0 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.30 06:02:46 36.4765 27.1275 1.3 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.30 05:41:38 37.7798 27.1133 3.8 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.30 04:38:09 35.1930 25.2047 9.3 -.- 3.7 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

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