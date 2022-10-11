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Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 11 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

11.10.2022 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem mi oldu, sorusunun yanıtı merak konusu olurken yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden birçok vatandaş 11 Ekim 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ilgili araştırma yapmaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi meydana gelen sarsıntılara ilişkin bilgileri anbean paylaşıyor. Peki, Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 11 Ekim 2022 Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 11 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları bulundukları şehirde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Hem AFAD hem de Kandilli Rasatahanesi son depremler listesini paylaştı. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde oldu? 11 Ekim 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2022.10.11 05:56:54 37.6537 27.1585 6.6 -.- 1.2 -.- DOGANBEY-SOKE (AYDIN) İlksel
2022.10.11 05:42:15 35.9298 29.9328 14.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.10.11 05:02:12 36.8887 27.6437 12.6 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.10.11 03:39:43 35.1255 26.8887 5.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.10.11 03:38:24 37.8740 26.9113 3.5 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.11 03:37:11 40.5010 42.8663 28.8 -.- 1.5 -.- OLUKLU-SELIM (KARS) İlksel
2022.10.11 03:28:55 37.9013 27.1308 10.1 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.11 03:03:45 39.9227 42.2745 8.4 -.- 1.7 -.- YESILOZ-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2022.10.11 02:53:32 38.7038 44.0663 14.1 -.- 1.5 -.- MEHMETALAN-OZALP (VAN) İlksel
2022.10.11 02:41:29 40.6905 30.5880 15.6 -.- 1.5 -.- HARMANLI-KARAPURCEK (SAKARYA) İlksel
2022.10.11 02:23:31 40.7145 42.8003 26.1 -.- 1.5 -.- TOPTAS-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.10.11 01:36:54 40.5363 33.9400 9.1 -.- 2.2 -.- ALTINLI-(CANKIRI) İlksel
2022.10.11 01:05:31 40.2158 31.8253 9.1 -.- 1.7 -.- SARIAGIL-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2022.10.11 00:30:16 37.2102 28.3675 6.5 -.- 3.1 3.1 MUGLA (MUGLA) İlksel
2022.10.11 00:15:13 37.0463 28.9473 8.3 -.- 1.7 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.10.11 00:13:34 37.0725 33.5745 5.0 -.- 2.0 -.- GUCLER-(KARAMAN) İlksel
2022.10.11 00:00:42 35.5028 26.6805 7.2 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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