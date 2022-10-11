Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 11 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları bulundukları şehirde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Hem AFAD hem de Kandilli Rasatahanesi son depremler listesini paylaştı. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde oldu? 11 Ekim 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2022.10.11 05:56:54 37.6537 27.1585 6.6 -.- 1.2 -.- DOGANBEY-SOKE (AYDIN) İlksel

2022.10.11 05:42:15 35.9298 29.9328 14.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2022.10.11 05:02:12 36.8887 27.6437 12.6 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.10.11 03:39:43 35.1255 26.8887 5.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.10.11 03:38:24 37.8740 26.9113 3.5 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.10.11 03:37:11 40.5010 42.8663 28.8 -.- 1.5 -.- OLUKLU-SELIM (KARS) İlksel

2022.10.11 03:28:55 37.9013 27.1308 10.1 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.10.11 03:03:45 39.9227 42.2745 8.4 -.- 1.7 -.- YESILOZ-HORASAN (ERZURUM) İlksel

2022.10.11 02:53:32 38.7038 44.0663 14.1 -.- 1.5 -.- MEHMETALAN-OZALP (VAN) İlksel

2022.10.11 02:41:29 40.6905 30.5880 15.6 -.- 1.5 -.- HARMANLI-KARAPURCEK (SAKARYA) İlksel

2022.10.11 02:23:31 40.7145 42.8003 26.1 -.- 1.5 -.- TOPTAS-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2022.10.11 01:36:54 40.5363 33.9400 9.1 -.- 2.2 -.- ALTINLI-(CANKIRI) İlksel

2022.10.11 01:05:31 40.2158 31.8253 9.1 -.- 1.7 -.- SARIAGIL-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2022.10.11 00:30:16 37.2102 28.3675 6.5 -.- 3.1 3.1 MUGLA (MUGLA) İlksel

2022.10.11 00:15:13 37.0463 28.9473 8.3 -.- 1.7 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2022.10.11 00:13:34 37.0725 33.5745 5.0 -.- 2.0 -.- GUCLER-(KARAMAN) İlksel

2022.10.11 00:00:42 35.5028 26.6805 7.2 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

