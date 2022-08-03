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Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 3 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli son depremler!

03.08.2022 06:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem mi oldu, sorusunun yanıtı meydana gelen sarsıntılar sonrası yaşadıkları şehirde deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. "deprem mi oldu?", "Nerede, kaç büyüklüğünde oldu?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte 3 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 3 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli son depremler!

Son depremler listesi 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. yaşanan depremler sonrasında birçok vatandaş, 'Deprem mi oldu?' sorusuna internet üzerinden yanıt aramaya başladı. Peki Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 3 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli son depremler liastesi...

DEPREM Mİ OLDU? 3 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

2022.08.03 05:06:14 38.8747 27.3298 7.6 -.- 1.8 -.- PELITALAN-(MANISA) İlksel
2022.08.03 05:02:52 38.3105 24.9655 4.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.03 04:49:08 40.3408 27.5523 12.2 -.- 3.1 3.1 ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.08.03 04:48:32 40.3370 27.5358 11.5 -.- 3.1 3.2 CIFTECESMELER-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2022.08.03 03:46:11 39.2362 37.9715 5.0 -.- 1.4 -.- BAHTIYAR-DIVRIGI (SIVAS) İlksel
2022.08.03 02:56:42 39.0195 27.5533 4.3 -.- 1.4 -.- YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) İlksel
2022.08.03 02:48:59 39.0365 40.5100 5.1 -.- 1.8 -.- KURTULUS-(BINGOL) İlksel
2022.08.03 02:12:27 36.8372 29.2143 7.6 -.- 1.3 -.- SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2022.08.03 02:01:22 38.7042 43.5235 17.8 -.- 1.5 -.- KOCKOY-(VAN) İlksel
2022.08.03 01:30:33 39.8143 33.0030 5.2 -.- 1.7 -.- CANKAYA (ANKARA) İlksel
2022.08.03 00:57:34 36.6207 27.1660 16.3 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.08.03 00:05:19 38.1187 27.0302 4.8 -.- 1.8 -.- KELER-MENDERES (IZMIR) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD DEPREM LİSTESİ


Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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