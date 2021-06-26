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Deprem mi oldu, kaç şiddetinde deprem oldu? Bingöl depremi korkuttu! İşte AFAD-Kandilli son depremler

26.06.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ülkesi olan Türkiye’de hemen hemen her gün artçı depremler meydana geliyor. 25 Haziran Cuma akşamı Bingöl’ün Kiğı ilçesinde akşam saat 21:28'de meydana gelen 5,2'lik deprem korkuttu. Yerin 15,51 kilometre altında gerçekleşen 5,2'lik depremi hisseden vatandaşlar, evlerinden çıktı.

Deprem mi oldu, kaç şiddetinde deprem oldu? Bingöl depremi korkuttu! İşte AFAD-Kandilli son depremler

Bingöl ve çevre illerde yaşayanların hissettiği depremin ardından AFAD ve Kandilli’deki son depremler anbean takip ediliyor. Yaşanan her sarsıntı, sismik verilerle kaydediliyor son depremler listesinde yer alıyor.

DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden edinilen bilgilere göre; 26 Haziran Cumartesi günü kaydedilmiş büyük bir deprem bulunmuyor. Hemen hemen hepsi küçük, artçı depremlerdir. Akdeniz'de gece yarısı 04:00 civarında 3,1, sabah saat 08:54'te ise 3,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

BİNGÖL DEPREMİNDE BAZI EVLER HASAR GÖRDÜ

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Karakoçan ilçesinde 4 köyde bazı ev ve ahırlarda hasar meydana geldi. Karakoçan ilçesine bağlı Çelebi, Kuşbayırı, Sarıhan, Yeşilbelen ve Çan köyleri kısmen etkilendi.

Deprem sırasında panik yaşayan kimi vatandaşlar hasar gören evlerinin çökme riskine karşı geceyi dışarda geçirdi.

AFAD’ın yayınladığı ön değerlendirme raporuna göre; deprem, Bingöl'ün Kiğı ilçesine bağlı Aşağı Serinyer köyüne 2,28 kilometre uzaklıkta ve yerin 15,51 kilometre altında meydana geldi.

Ana şoktan, saat 22.01'e kadar büyüklükleri 2,1 ile 2,6 arasında değişen 4 artçı deprem kaydedildi.

Deprem mi oldu, kaç şiddetinde deprem oldu? Bingöl depremi korkuttu! İşte AFAD-Kandilli son depremler

Depremin belirgin süresi ise 7,38 saniye olarak hesaplandı.

Aşağı Serinyer dışında depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri ve uzaklıkları ise şöyle:

"Kiğı ilçesi Yukarı Serinyer köyü 2,99 kilometre, Bingöl Yayladere ilçesi Bilekkaya köyü 3,02 kilometre, Elazığ Karakoçan ilçesi Kuşbayırı köyü 3,33 kilometre, Bingöl Yayladere ilçesi Zeynelli köyü 3,93 kilometre."

Depremin merkez üssüne en yakın 5 il merkezi ile uzaklıkları ise şöyle:

"Bingöl 40,6 kilometre, Tunceli 60,64 kilometre, Erzincan 88,3 kilometre, Elazığ 106,44 kilometre ve Bayburt 118,17 kilometre."

Raporda, bölgede 1900 yılından bugüne kadar en büyüğü 7,9 olmak üzere 536 adet 4'ten büyük deprem meydana geldiği, bölgeye ait 1900 yılı öncesi için de 99 adet de tarihsel dönem depremi kaydının mevcut olduğu belirtildi.

Raporda, bölgenin deprem tehlikesini gösteren haritaya da yer verildi.

ELEZIĞ’DA 2 EVDE AĞIR HASAR OLUŞTU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin ardından Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı ve Çelebi köylerinde birer evde ağır hasar oluştuğunu bildirdi.

Hasar tespitine ilişkin bilgilerin yer aldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Elazığ ili Karakoçan ilçesi Kuşbayırı köyünde 1, Çelebi köyünde 1 olmak üzere 2 evde ağır hasar olduğu öğrenilmiş, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirilmiştir.

Bölgeye barınma ihtiyacının karşılanması için 50 adet çadır yönlendirilmiştir. Deprem sonrası en büyüğü 2,8 olmak üzere 11 artçı deprem yaşanmıştır. Diyarbakır ve Erzurum il AFAD müdürlüklerimizden ekipler, destek amacıyla bölgeye sevk edilmiştir. Enerji Bakanlığından alınan bilgilere göre herhangi bir enerji kesintisi bulunmadığı öğrenilmiştir. Çevre illerde tarama çalışmalarına devam edilmektedir. Gelişmeler takip edilmektedir."

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada da depremde Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı, Çelebi, Yeşilbelen, Sarıhan ve Çan köylerinin kısmen etkilendiği belirtildi.

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