Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde oldu? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

Çoğu küçük çaplı deprem olduğu için birçok bölgede hissedilmedi. 4 Aralık Cumartesi günü yaşanan en küçük deprem, Erzurum'un Narman ilçesine bağlı Çimenli mahallesi ve Köprüköy'ü ilçesine bağlı Duatepe mahallelerinde 0,6 olarak kaydedildi. Bugün yaşanan en büyük depremin büyüklüğü ise 3,2 olarak açıklandı. Yerin 15.2 kilometre altında olan deprem, Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Narlı mahallesinde gerçekleşti.

SON DEPREMLER LİSTESİ…

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, anlık olarak meydana gelen depremlerin listesini paylaşıyor. İşte yaşanan son depremler…

2021.12.04 08:58:48 37.4798 37.3743 5.0 -.- 2.0 -.- SADAKALAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2021.12.04 08:39:53 37.8868 35.2473 6.1 -.- 1.9 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI)

2021.12.04 07:06:00 37.8768 27.1515 12.1 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2021.12.04 06:38:40 36.4688 28.7080 7.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

2021.12.04 06:20:35 35.9213 22.2185 70.8 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN

2021.12.04 05:39:22 35.1582 23.0535 26.7 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2021.12.04 05:30:27 40.4518 27.6898 15.2 -.- 3.2 -.- NARLI-ERDEK (BALIKESIR)

2021.12.04 04:12:47 37.8045 26.4602 5.0 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2021.12.04 03:29:30 37.6990 25.9877 8.2 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2021.12.04 03:15:17 35.1833 25.3458 6.3 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2021.12.04 03:06:47 35.0968 25.3095 5.6 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2021.12.04 02:51:41 40.0063 39.8752 8.2 -.- 2.0 -.- OTLUKBELI-DEMIROZU (BAYBURT)

2021.12.04 02:37:49 39.7667 41.8323 4.5 -.- 0.6 -.- DUATEPE-KOPRUKOY (ERZURUM)

2021.12.04 02:33:06 40.2062 41.9550 5.0 -.- 0.6 -.- CIMENLI-NARMAN (ERZURUM)

2021.12.04 02:05:40 34.6367 25.5435 9.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2021.12.04 01:49:04 37.7178 26.0140 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2021.12.04 00:19:56 39.8298 41.8227 15.0 -.- 1.7 -.- MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM)

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