HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 13 Temmuz 2022 Çarşamba

Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 13 Temmuz 2022 Çarşamba

13.07.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem mi oldu? 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ile AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak edildi. Akdeniz'de saat 09.26 sıralarında 3.0 şiddetinde sarsıntı gerçekleştiği aktarıldı. Vatandaşlar 13 Temmuz 2022 Çarşamba gününün son depremler listesi için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki Deprem mi oldu? İşte 13 Temmuz 2022 Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 13 Temmuz 2022 Çarşamba

Deprem mi oldu, sorusunun yanıtı 13 Temmuz 2022 Çarşamba yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamalarının detaylarını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya dair sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki Deprem mi oldu? 13 Temmuz Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

DEPREM Mİ OLDU? 13 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA

2022.07.13 09:26:51 36.2788 28.9543 8.4 -.- 3.0 2.9 AKDENIZ İlksel
2022.07.13 08:49:04 37.8212 27.2755 10.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel
2022.07.13 08:18:53 39.8100 23.6358 7.4 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.07.13 06:42:41 35.8367 29.7625 13.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2022.07.13 06:34:13 38.4270 39.1418 5.1 -.- 1.5 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.07.13 04:10:10 36.2587 29.1568 14.4 -.- 1.3 -.- KARADERE-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2022.07.13 03:40:17 38.6230 39.4737 9.4 -.- 1.5 -.- ELMAPINARI-(ELAZIG) İlksel
2022.07.13 03:20:46 38.1302 38.7808 5.0 -.- 1.8 -.- GOKCELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.07.13 01:03:58 39.9578 39.1965 5.0 -.- 2.7 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN) İlksel
2022.07.13 00:30:43 39.9523 41.8440 28.5 -.- 1.3 -.- EGIRMEZ-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2022.07.13 00:28:02 36.4633 29.3600 9.9 -.- 1.7 -.- KORUBUKU-FETHIYE (MUGLA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üniversite öğrencisi başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu! Evde dikkat çeken not...Üniversite öğrencisi başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu! Evde dikkat çeken not...
NASA'dan dünyayı heyecanlandıran paylaşım! Tarihi fotoğraflar ses getirdiNASA'dan dünyayı heyecanlandıran paylaşım! Tarihi fotoğraflar ses getirdi
Dünya bu görüntülerle çalkalanıyor! Biden'ın oğlunun telefonundan çıktıDünya bu görüntülerle çalkalanıyor! Biden'ın oğlunun telefonundan çıktı
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi afad
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin için sevindiren haber geldi!

Benzin ve motorin için sevindiren haber geldi!

Profesöre büyük şok! Bir telefon geldi, 275 bin lirası gitti

Profesöre büyük şok! Bir telefon geldi, 275 bin lirası gitti

Doktorlarla ilgili sözleri tepki çekmişti! O imam için karar verildi

Doktorlarla ilgili sözleri tepki çekmişti! O imam için karar verildi

O ülke karıştı! Devlet başkanı kaçtı...

O ülke karıştı! Devlet başkanı kaçtı...

Mesut Özil'in menajerinden şaşırtan açıklama geldi! ''Başakşehir...''

Mesut Özil'in menajerinden şaşırtan açıklama geldi! ''Başakşehir...''

Öfkeli koca dehşeti! 2 ölü 1 yaralı var...

Öfkeli koca dehşeti! 2 ölü 1 yaralı var...

İlginizi Çekebilir

Zihninizin illüzyonuna karşı dikkatli olun! Günlük burç yorumları

Zihninizin illüzyonuna karşı dikkatli olun! Günlük burç yorumları

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.