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Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 14 Temmuz 2022 Perşembe

14.07.2022 06:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem mi oldu? 14 Temmuz 2022 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasının detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi 14 Temmuz 2022 Perşembe gününün son depremler listesi için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki 14 Temmuz deprem mi oldu? İşte 14 Temmuz 2022 Perşembe Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 14 Temmuz 2022 Perşembe

Deprem mi oldu, sorusunun yanıtı 14 Temmuz 2022 Perşembe günü bulundukları şehirde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamalarının ayrıntılarını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya dair sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki Deprem mi oldu? 14 Temmuz Perşembe Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

DEPREM Mİ OLDU? 14 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE

2022.07.14 05:48:37 37.1037 27.9563 10.5 -.- 2.7 -.- DEREKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2022.07.14 03:26:55 37.3827 37.2042 7.3 -.- 1.5 -.- IGDELI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.07.14 03:22:45 37.3872 37.1902 10.6 -.- 1.2 -.- CIGDEMTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.07.14 02:20:55 37.4710 37.2377 2.4 -.- 1.4 -.- YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.07.14 02:19:58 37.4070 37.2008 7.9 -.- 1.7 -.- SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.07.14 02:18:04 38.1927 31.9445 4.0 -.- 1.6 -.- BULCUK-ILGIN (KONYA) İlksel
2022.07.14 01:26:55 37.3595 37.1665 8.6 -.- 1.1 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.07.14 00:18:18 37.4100 37.2105 5.7 -.- 1.4 -.- SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.07.14 00:17:34 37.3762 37.1282 5.2 -.- 1.7 -.- KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.07.14 00:12:17 41.1613 43.9270 5.3 -.- 2.0 -.- GURCISTAN-ERMENISTAN SINIR BOLGESI İlksel
2022.07.14 00:01:49 35.1848 25.3150 5.5 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi afad
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