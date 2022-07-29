Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 29 Temmuz 2022 Cuma

Deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi ile T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamalarının detayları merak edildi. 29 Temmuz 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Peki Deprem mi oldu? İşte 29 Temmuz 2022 Cuma Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
2022.07.29 06:22:56 40.5975 28.8885 13.8 -.- 2.1 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2022.07.29 04:48:39 36.5817 28.4830 11.5 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.07.29 04:39:50 40.7973 27.8120 18.2 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2022.07.29 03:39:44 35.4502 29.2380 11.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2022.07.29 03:06:58 35.4062 29.6318 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.07.29 01:39:32 34.9763 25.2692 9.2 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.29 00:49:16 35.3728 23.1963 9.8 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.29 00:04:46 35.2908 27.1992 52.5 -.- 3.6 3.6 AKDENIZ İlksel
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:
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