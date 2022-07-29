Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 29 Temmuz 2022 Cuma

Deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi ile T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamalarının detayları merak edildi. 29 Temmuz 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Peki Deprem mi oldu? İşte 29 Temmuz 2022 Cuma Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU? 29 TEMMUZ 2022 CUMA

2022.07.29 06:22:56 40.5975 28.8885 13.8 -.- 2.1 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2022.07.29 04:48:39 36.5817 28.4830 11.5 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel

2022.07.29 04:39:50 40.7973 27.8120 18.2 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2022.07.29 03:39:44 35.4502 29.2380 11.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2022.07.29 03:06:58 35.4062 29.6318 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2022.07.29 01:39:32 34.9763 25.2692 9.2 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.07.29 00:49:16 35.3728 23.1963 9.8 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.07.29 00:04:46 35.2908 27.1992 52.5 -.- 3.6 3.6 AKDENIZ İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD TÜM DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

