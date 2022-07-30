Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 30 Temmuz 2022 Cumartesi

Son depremler listesi, 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamalarının ayrıntılarını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya dair sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki 30 Temmuz deprem mi oldu? İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU? 30 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ

2022.07.30 22:14:47 37.4325 36.9863 1.9 -.- 3.7 3.7 SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.07.30 21:55:27 41.1573 43.9407 5.0 -.- 2.7 -.- ERMENISTAN İlksel

2022.07.30 21:06:19 37.4825 38.8315 5.1 -.- 2.6 -.- ASAGIKULUNCE-HILVAN (SANLIURFA) İlksel

2022.07.30 20:31:24 39.6363 42.3352 3.7 -.- 1.9 -.- MOLLAOSMAN-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel

2022.07.30 20:21:42 37.4420 36.9987 3.7 -.- 2.7 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.07.30 18:20:32 39.6308 42.3597 6.3 -.- 3.6 3.6 AKPINAR-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel

2022.07.30 18:03:01 39.7620 42.4698 26.9 -.- 2.4 -.- HAYRANGOL-ELESKIRT (AGRI) İlksel

2022.07.30 17:33:50 35.1943 25.3007 5.4 -.- 3.0 2.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.07.30 16:19:58 40.4392 26.2503 7.7 -.- 2.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.07.30 15:57:26 38.4198 30.5073 5.0 -.- 1.8 -.- BALCIKHISAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.07.30 15:53:10 40.2023 25.1548 7.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.07.30 15:02:27 35.1092 26.9063 5.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.07.30 13:49:25 36.1390 33.5430 0.0 -.- 1.6 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2022.07.30 12:50:07 36.2530 33.6803 0.0 -.- 1.0 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2022.07.30 12:31:11 37.9528 28.7622 2.3 -.- 1.8 -.- SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) İlksel

2022.07.30 11:54:24 37.2202 27.9333 0.0 -.- 1.4 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel

2022.07.30 10:19:22 39.7172 27.6075 5.7 -.- 3.1 3.0 BALYA (BALIKESIR) İlksel

2022.07.30 09:42:25 37.0915 35.7187 19.0 -.- 2.0 -.- KIVRIKLI-CEYHAN (ADANA) İlksel

2022.07.30 07:38:27 36.5542 29.0168 20.5 -.- 2.0 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.07.30 06:43:51 36.5062 29.0452 12.1 -.- 1.7 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2022.07.30 06:42:53 36.5623 29.0835 9.2 -.- 2.0 -.- KAYAKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2022.07.30 06:40:13 36.5368 29.0623 13.3 -.- 1.2 -.- KAYAKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2022.07.30 06:24:57 35.9908 28.7418 8.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2022.07.30 06:07:33 35.0268 32.1003 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2022.07.30 06:00:26 36.5418 29.0960 24.1 -.- 1.3 -.- KAYAKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2022.07.30 05:55:44 36.5430 29.0720 14.0 -.- 2.7 -.- KAYAKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2022.07.30 03:52:32 40.1805 31.6845 10.9 -.- 2.5 -.- KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel

2022.07.30 03:34:08 39.0472 29.8213 7.8 -.- 1.5 -.- ISIKLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2022.07.30 03:26:45 36.2277 26.9730 6.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2022.07.30 03:24:49 36.2182 27.0472 4.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2022.07.30 02:44:29 40.1072 27.1002 11.0 -.- 1.9 -.- BOZGUC-CAN (CANAKKALE) İlksel

2022.07.30 02:44:19 40.9323 28.1312 4.0 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2022.07.30 01:32:38 39.8503 27.9398 13.6 -.- 1.6 -.- YAYLABAYIR-(BALIKESIR) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

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AFAD DEPREM LİSTESİ

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Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

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https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

