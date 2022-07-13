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Deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi 13 Temmuz 2022 Çarşamba

13.07.2022 06:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem mi oldu? 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ile AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi 13 Temmuz 2022 Çarşamba gününün son depremler listesi için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki Deprem mi oldu? İşte13 Temmuz 2022 Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi 13 Temmuz 2022 Çarşamba

Deprem mi oldu, sorusunun yanıtı 13 Temmuz 2022 Çarşamba yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamalarının detaylarını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya dair sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki Deprem mi oldu? 13 Temmuz Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

DEPREM Mİ OLDU? 13 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA

2022.07.13 04:10:10 36.2587 29.1568 14.4 -.- 1.3 -.- KARADERE-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2022.07.13 03:40:17 38.6230 39.4737 9.4 -.- 1.5 -.- ELMAPINARI-(ELAZIG) İlksel
2022.07.13 03:20:46 38.1302 38.7808 5.0 -.- 1.8 -.- GOKCELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.07.13 01:03:58 39.9578 39.1965 5.0 -.- 2.7 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN) İlksel
2022.07.13 00:30:43 39.9523 41.8440 28.5 -.- 1.3 -.- EGIRMEZ-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2022.07.13 00:28:02 36.4633 29.3600 9.9 -.- 1.7 -.- KORUBUKU-FETHIYE (MUGLA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi afad
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