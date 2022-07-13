Deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi 13 Temmuz 2022 Çarşamba

Deprem mi oldu, sorusunun yanıtı 13 Temmuz 2022 Çarşamba yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamalarının detaylarını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya dair sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki Deprem mi oldu? 13 Temmuz Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

DEPREM Mİ OLDU? 13 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA

2022.07.13 04:10:10 36.2587 29.1568 14.4 -.- 1.3 -.- KARADERE-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2022.07.13 03:40:17 38.6230 39.4737 9.4 -.- 1.5 -.- ELMAPINARI-(ELAZIG) İlksel

2022.07.13 03:20:46 38.1302 38.7808 5.0 -.- 1.8 -.- GOKCELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.07.13 01:03:58 39.9578 39.1965 5.0 -.- 2.7 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN) İlksel

2022.07.13 00:30:43 39.9523 41.8440 28.5 -.- 1.3 -.- EGIRMEZ-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2022.07.13 00:28:02 36.4633 29.3600 9.9 -.- 1.7 -.- KORUBUKU-FETHIYE (MUGLA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

