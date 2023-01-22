DEPREM mi oldu, ne zaman ve nerede? 22 Ocak 2023 Pazar AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER listesi

Son depremler listesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Depremlerin merkez üssü ve şiddetleri konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte 22 Ocak 2023 Pazar gününün son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (22 OCAK 2023 PAZAR)

2023.01.22 08:02:37 40.7743 31.0108 5.2 -.- 1.6 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2023.01.22 07:55:34 40.2000 31.8705 6.6 -.- 2.1 -.- CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2023.01.22 07:46:45 38.8515 22.9817 4.6 -.- 3.8 -.- YUNANISTAN İlksel

2023.01.22 07:35:49 37.9275 29.1155 5.4 -.- 1.7 -.- PAMUKKALE-(DENIZLI) İlksel

2023.01.22 07:27:03 40.1512 28.2782 10.9 -.- 1.3 -.- YOLAGZI-KARACABEY (BURSA) İlksel

2023.01.22 07:23:07 39.3767 26.2650 6.2 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.22 06:53:13 38.8428 27.6100 10.2 -.- 1.5 -.- GOZLET-SARUHANLI (MANISA) İlksel

2023.01.22 06:48:54 39.3763 26.2415 10.3 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.22 06:46:45 36.0128 29.8557 5.3 -.- 1.9 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel

2023.01.22 06:40:47 39.3757 26.2323 6.2 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.22 06:28:04 36.9825 28.4220 9.9 -.- 1.7 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel

2023.01.22 05:55:59 38.2163 28.1553 4.3 -.- 1.1 -.- KOFUNDERE-ODEMIS (IZMIR) İlksel

2023.01.22 05:28:41 38.4997 36.6273 6.8 -.- 3.0 3.1 BUYUKSOBECIMEN-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.01.22 05:14:17 39.4035 40.4010 5.0 -.- 1.7 -.- GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) İlksel

2023.01.22 04:55:15 39.2837 33.1773 11.2 -.- 1.2 -.- KOSKER-KULU (KONYA) İlksel

2023.01.22 04:44:25 39.7485 28.4975 4.9 -.- 1.5 -.- CALKANDIL-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel

2023.01.22 04:42:19 39.3843 26.2295 10.5 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.22 04:15:09 40.7773 30.9413 3.3 -.- 1.3 -.- ZEKERIYAKOY-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2023.01.22 04:11:59 39.6012 28.5950 3.5 -.- 1.4 -.- DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel

2023.01.22 04:08:30 38.0888 30.1012 6.9 -.- 1.9 -.- TUGAYLI-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel

2023.01.22 03:25:34 39.3890 26.2483 5.5 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.22 03:12:21 38.4865 39.3203 6.4 -.- 1.8 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.01.22 03:02:05 40.5945 41.0740 7.3 -.- 1.9 -.- AKSU-ISPIR (ERZURUM) İlksel

2023.01.22 02:54:29 37.9152 29.1613 16.5 -.- 1.4 -.- YENIKOY-(DENIZLI) İlksel

2023.01.22 02:35:44 39.3763 26.2323 11.3 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.22 01:40:43 40.1507 31.6503 3.4 -.- 2.1 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel

2023.01.22 01:39:02 36.3162 28.2595 5.0 -.- 1.9 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.01.22 01:06:31 39.2345 43.5685 16.1 -.- 2.0 -.- YANKITEPE-ERCIS (VAN) İlksel

2023.01.22 01:05:25 39.3790 26.2480 7.7 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.22 00:59:54 37.3413 29.5063 5.0 -.- 1.4 -.- KUMAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2023.01.22 00:47:26 39.4790 25.8828 7.0 -.- 1.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.22 00:37:04 36.3388 28.2420 5.0 -.- 2.1 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.01.22 00:33:23 39.1865 40.5302 5.1 -.- 1.6 -.- ERBASLAR-ADAKLI (BINGOL) İlksel

2023.01.22 00:29:36 39.3917 26.2270 6.8 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.22 00:29:12 35.0755 35.3687 8.6 -.- 2.4 -.- DOGU AKDENIZ İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

