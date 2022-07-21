Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 21 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi'nin açıklamaları 21 Temmuz 2022 Perşembe günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamalarının detaylarını öğrenmek isteyen kişiler internette konuya dair sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki Deprem mi oldu? İşte 21 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU? 21 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE

2022.07.21 06:18:21 39.9378 27.3012 11.1 -.- 2.1 -.- SEYVAN-YENICE (CANAKKALE) İlksel

2022.07.21 04:21:08 40.7060 29.2363 14.4 -.- 2.0 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.07.21 04:08:22 37.9862 26.2077 3.8 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.07.21 02:37:27 38.5848 32.0433 4.7 -.- 1.5 -.- BUYUKOBA-ILGIN (KONYA) İlksel

2022.07.21 02:35:05 38.6035 32.0845 6.3 -.- 2.7 -.- SACIKARA-KADINHANI (KONYA) İlksel

2022.07.21 01:46:32 40.8195 31.3413 9.6 -.- 1.7 -.- SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler



