Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 22 Temmuz 2022 Cuma

Son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi'nin açıklamaları 22 Temmuz 2022 Cuma günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaların ayrıntılarını öğrenmek isteyen kişiler internette konuya dair sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki Deprem mi oldu? İşte 22 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU? 22 TEMMUZ 2022 CUMA

2022.07.22 04:21:04 38.5512 39.2590 4.8 -.- 3.0 -.- KUYULU-(ELAZIG) İlksel

2022.07.22 04:18:18 40.1775 27.4220 16.4 -.- 2.0 -.- HODUL-GONEN (BALIKESIR) İlksel

2022.07.22 04:06:18 37.7320 30.8858 7.9 -.- 1.9 -.- SERPILKOY-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel

2022.07.22 03:14:51 36.6997 36.5885 9.1 -.- 3.4 3.1 SUGEDIGI-HASSA (HATAY) İlksel

2022.07.22 01:24:48 35.2253 25.3255 10.7 -.- 3.4 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler



