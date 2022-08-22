Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 22 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler listesi verileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularının yanıtını öğrenmek isteyen kişiler 22 Ağustos Pazartesi gününün ilk saatlerinden bu yana internette araştırma yapıyor. 22 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

DEPREM Mİ OLDU? 22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

2022.08.22 04:22:45 37.9673 27.1408 9.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.22 03:38:14 37.9725 27.1702 7.4 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.22 03:15:09 37.9662 27.1743 11.5 -.- 3.2 3.2 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.22 02:58:08 39.1715 28.9720 9.5 -.- 1.8 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2022.08.22 02:21:27 38.9510 26.1712 10.4 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.22 02:03:31 38.8020 43.5393 5.0 -.- 2.3 -.- DEREBEY-(VAN) İlksel

2022.08.22 01:51:12 37.1898 28.5828 19.5 -.- 1.8 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.22 01:50:56 37.0715 28.4385 17.4 -.- 1.6 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.22 01:39:17 37.4265 38.5422 8.5 -.- 2.2 -.- KASIMKUYU-(SANLIURFA) İlksel

2022.08.22 01:18:56 40.3290 23.9640 7.8 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.08.22 00:22:39 37.1708 31.7620 3.5 -.- 2.2 -.- GUNYAKA-AKSEKI (ANTALYA) İlksel

2022.08.22 00:10:16 37.9840 27.1585 5.3 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

