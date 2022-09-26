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Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 26 Eylül 2022 Pazartesi

26.09.2022 06:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem mi oldu, sorusunun yanıtı Kandilli Rasathanesi son depremler listesinin paylaşılması ile yanıt buldu. Birçok internet kullanıcısı, 26 Eylül 2022 Pazartesi günü gerçekleşen sarsıntılara ilişkin araştırma yapıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler merak konusu oldu. Peki, 26 Eylül deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte 26 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 26 Eylül 2022 Pazartesi

Deprem mi oldu, sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar 26 Eylül 2022 Pazartesi günü arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaştı. Peki, 26 Eylül deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 26 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

26 EYLÜL SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.09.26 06:19:21 38.8718 27.8655 8.8 -.- 2.0 -.- KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.09.26 05:42:32 37.5713 26.8182 5.9 -.- 3.5 3.4 EGE DENIZI İlksel
2022.09.26 05:35:41 38.0787 43.0060 8.3 -.- 2.2 -.- AKCABUK-CATAK (VAN) İlksel
2022.09.26 05:30:30 38.0768 42.9768 5.0 -.- 2.8 -.- CILGA-CATAK (VAN) İlksel
2022.09.26 05:21:28 35.7720 27.2802 8.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2022.09.26 04:34:49 36.8640 25.6627 18.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2022.09.26 04:15:12 41.6815 32.4758 9.1 -.- 2.1 -.- KOCAKOY-AMASRA (BARTIN) İlksel
2022.09.26 04:12:12 37.0827 28.4115 4.8 -.- 2.6 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.09.26 04:05:02 37.8827 26.3780 3.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.09.26 03:48:47 37.8013 27.1977 1.3 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.09.26 03:32:35 37.0690 28.4267 2.4 -.- 1.2 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.09.26 03:19:00 37.5637 26.8320 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.09.26 01:24:36 37.7460 27.1523 9.5 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2022.09.26 01:24:28)
2022.09.26 01:03:30 37.4312 37.2728 7.2 -.- 2.0 -.- DAMLATAS-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.09.26 01:00:01 39.9327 28.7890 11.3 -.- 2.1 -.- CIVILI-ORHANELI (BURSA) İlksel
2022.09.26 00:13:17 36.6960 33.5822 5.2 -.- 2.7 -.- CUKURBAG-MUT (MERSIN) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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