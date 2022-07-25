Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde oldu? 25 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm bölgelerin deprem kayıtarını paylaşıyor. Öte yandan Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan (JMO) yapılan açıklama tedirginliğe yol açtı. Peki deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde oldu? 25 Temmuz 2022 Pazartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar...
2022.07.25 05:00:53 37.8613 29.0575 9.6 -.- 1.6 -.- KUMKISIK-(DENIZLI) İlksel
2022.07.25 04:57:28 37.8652 29.0687 1.7 -.- 1.7 -.- CELTIKCI-(DENIZLI) İlksel
2022.07.25 04:30:05 38.8023 43.3707 5.0 -.- 2.3 -.- YAYLIYAKA-(VAN) İlksel
2022.07.25 03:22:30 39.0503 37.7952 5.0 -.- 2.1 -.- KARAPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2022.07.25 01:05:34 36.9565 29.3603 16.0 -.- 0.9 -.- ARIKAYA-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2022.07.25 00:53:24 36.9492 29.3102 5.2 -.- 2.0 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2022.07.25 00:01:52 36.8733 29.2217 5.3 -.- 1.5 -.- SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2022.07.25 00:00:34 37.5480 38.5053 26.0 -.- 1.7 -.- YARIMBAG-SAMSAT (ADIYAMAN) İlksel
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:
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