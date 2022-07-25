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Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde oldu? 25 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

25.07.2022 06:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem mi oldu? 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi ve T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklamada bulunuldu. Öte yandan Jeoloji Mühendisleri Odasının bilhassa İzmir’in körfez bölgesi olmak üzere çok sayıda şehirde sarsıntılara dayanıklı olarak yapılması planlanan yeni konutların bile ilk sarsıntıda yıkılabileceğini belirtti. Peki deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde oldu? İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde oldu? 25 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm bölgelerin deprem kayıtarını paylaşıyor. Öte yandan Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan (JMO) yapılan açıklama tedirginliğe yol açtı. Peki deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde oldu? 25 Temmuz 2022 Pazartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar...

DEPREM Mİ OLDU? 25 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ

2022.07.25 05:00:53 37.8613 29.0575 9.6 -.- 1.6 -.- KUMKISIK-(DENIZLI) İlksel
2022.07.25 04:57:28 37.8652 29.0687 1.7 -.- 1.7 -.- CELTIKCI-(DENIZLI) İlksel
2022.07.25 04:30:05 38.8023 43.3707 5.0 -.- 2.3 -.- YAYLIYAKA-(VAN) İlksel
2022.07.25 03:22:30 39.0503 37.7952 5.0 -.- 2.1 -.- KARAPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2022.07.25 01:05:34 36.9565 29.3603 16.0 -.- 0.9 -.- ARIKAYA-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2022.07.25 00:53:24 36.9492 29.3102 5.2 -.- 2.0 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2022.07.25 00:01:52 36.8733 29.2217 5.3 -.- 1.5 -.- SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2022.07.25 00:00:34 37.5480 38.5053 26.0 -.- 1.7 -.- YARIMBAG-SAMSAT (ADIYAMAN) İlksel

AFAD TÜM DEPREMLER LİSTESİ

DEP

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi afad
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