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Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde oldu? 27 Temmuz 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

27.07.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Temmuz 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Deprem ile ilgili son dakika bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean paylaşılıyor. Peki Deprem mi oldu? İşte 27 Temmuz 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde oldu? 27 Temmuz 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak edildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm bölgelerin deprem kayıtlarını paylaşıyor. Birçok vatandaş "Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde oldu?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. 27 Temmuz 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

DEPREM Mİ OLDU? 27 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA

2022.07.27 05:42:58 39.2938 27.7532 7.4 -.- 2.8 -.- BOZARMUT-SOMA (MANISA) İlksel
2022.07.27 04:25:14 35.1158 33.1347 50.2 -.- 2.3 -.- KIBRIS-ZUMRUTKOY İlksel
2022.07.27 02:34:08 35.1362 25.3023 4.9 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.27 02:32:25 38.9417 33.0867 9.8 -.- 1.7 -.- ZINCIRLIKUYU-KULU (KONYA) İlksel
2022.07.27 02:32:06 34.8132 25.3645 18.7 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.27 02:17:47 39.5577 26.4392 7.8 -.- 1.6 -.- HUSEYINFAKI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD TÜM DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler


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