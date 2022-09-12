HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 12 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 12 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

12.09.2022 06:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 12 Eylül 2022 Pazartesi günü yaşadıkları şehirde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Gerçekleşen sarsıntılara ilişkin ayrıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinden öğrenilebiliyor. Çok sayıda vatandaş internette araştırma yapıyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 12 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 12 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları merak konusu olurken 'Kandilli Rasathanesi son depremler listesi' 12 Eylül 2022 Pazartesi günü internette araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaştı. Peki, Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 12 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve ayrıntılar haberimizde...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 12 EYLÜL 2022

2022.09.12 05:02:17 38.7337 43.4720 5.0 -.- 2.8 -.- YEMLICE-(VAN) İlksel
2022.09.12 03:46:50 37.6460 26.8367 6.9 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.09.12 03:31:42 37.1708 31.0263 114.5 -.- 1.7 -.- YUMAKLAR-SERIK (ANTALYA) İlksel
2022.09.12 01:59:05 38.8452 43.6260 21.2 -.- 1.2 -.- KELLE-(VAN) İlksel
2022.09.12 01:28:58 39.3378 40.8417 12.0 -.- 1.9 -.- KIZILCUBUK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2022.09.12 01:23:19 37.4568 27.7013 7.8 -.- 1.7 -.- KONAK-MILAS (MUGLA) İlksel
2022.09.12 01:04:04 37.3440 38.6298 4.8 -.- 1.6 -.- KUCUKTULMEN-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
2022.09.12 00:51:56 40.6648 30.6005 4.8 -.- 1.3 -.- KARACALILIK-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2022.09.12 00:31:35 37.8673 35.8938 5.4 -.- 1.6 -.- OLUCAK-FEKE (ADANA) İlksel
2022.09.12 00:08:17 37.0577 28.1077 5.4 -.- 1.8 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki kişinin dikkati olayı ortaya çıkardı! Duyan koştuİki kişinin dikkati olayı ortaya çıkardı! Duyan koştu
CHP Genel Başkanlığı'na aday olabilirimCHP Genel Başkanlığı'na aday olabilirim
Yunanistan ateş açtı, Türkiye devreye girince kaçtılar!Yunanistan ateş açtı, Türkiye devreye girince kaçtılar!
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi son dakika Son depremler afad deprem mi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MSB acı haberi duyurdu! 4 asker şehit, 2 asker yaralı

MSB acı haberi duyurdu! 4 asker şehit, 2 asker yaralı

"Hadise külodunu gösterdi" sözleri şoke etti! Ünlü oyuncu bakın ne yaptı

"Hadise külodunu gösterdi" sözleri şoke etti! Ünlü oyuncu bakın ne yaptı

Miçotakis'ten flaş 'Türkiye' açıklaması! 'Her zaman açığım'

Miçotakis'ten flaş 'Türkiye' açıklaması! 'Her zaman açığım'

Son dakika: İstanbul'da AVM'de silahlı kavga çıktı! Yaralıların olduğu bildirildi...

Son dakika: İstanbul'da AVM'de silahlı kavga çıktı! Yaralıların olduğu bildirildi...

Ronaldo'nun paylaşımı ortalığı yıktı! Hayranları öfke kusuyor...

Ronaldo'nun paylaşımı ortalığı yıktı! Hayranları öfke kusuyor...

Husumetli iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Ölü ve yaralılar var...

Husumetli iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Ölü ve yaralılar var...

İlginizi Çekebilir

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.