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Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 15 Kasım 2022 Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması ve AFAD son depremler listesi

15.11.2022 06:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi 15 Kasım 2022 Salı günü yaşadıkları şehirde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini incelemeye başladı. Sarsıntı dolayısıyla civar bölgelerde ikamet eden kişiler de deprem konusunda arama motorlarında yaptıkları sorgulamaları hız veriyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 15 Kasım 2022 Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamaları ve AFAD son depremler listesi...

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 15 Kasım 2022 Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması ve AFAD son depremler listesi

Son depremler 15 Kasım 2022 Salı günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Depremlerin merkez üssü ve şiddetleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediliyor. İşte 15 Kasım 2022 Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamaları ve AFAD son depremler listesi...

15 KASIM 2022 SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.11.15 05:55:32 37.0997 28.2115 5.2 -.- 0.9 -.- DERINKUYU-(MUGLA) İlksel
2022.11.15 04:31:08 36.9375 29.1583 15.4 -.- 0.5 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2022.11.15 04:27:44 39.9497 25.9590 9.0 -.- 2.2 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.15 04:06:17 38.8975 42.4762 24.1 -.- 1.6 -.- YOGURTYEMEZ-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.15 04:04:38 36.3780 28.8752 13.9 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2022.11.15 02:53:12 40.2173 31.6697 5.0 -.- 1.5 -.- KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2022.11.15 02:26:34 37.3280 36.2790 5.4 -.- 1.6 -.- CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2022.11.15 01:23:04 40.7193 30.3532 5.5 -.- 1.6 -.- ARIFIYE (SAKARYA) İlksel
2022.11.15 01:16:26 40.6962 30.3975 5.0 -.- 1.5 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel
2022.11.15 00:47:14 37.2792 26.9040 12.6 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.11.15 00:23:21 37.3858 26.9435 13.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

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