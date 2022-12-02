Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? 2 Aralık 2022 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları ve Kandilli Rasatahanesi ile AFAD son depremler listesi 2 Aralık Cuma günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Depremlerin merkez üssü ve şiddetleri konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte 2 Aralık 2022 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (2 ARALIK 2022 CUMA)

2022.12.02 05:29:00 37.8810 26.9265 7.2 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.12.02 05:15:53 36.1558 26.9335 11.3 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel

2022.12.02 05:13:54 40.7265 31.2700 13.8 -.- 1.8 -.- CAKIRSAYVAN-KAYNASLI (DUZCE) İlksel

2022.12.02 04:46:11 40.7950 31.2758 15.4 -.- 2.3 -.- DARIYERIYORUKLER-KAYNASLI (DUZCE) İlksel

2022.12.02 04:02:34 37.1158 30.5348 72.7 -.- 2.2 -.- BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel

2022.12.02 03:55:25 40.7872 31.1288 7.2 -.- 1.5 -.- DURAKLAR-(DUZCE) İlksel

2022.12.02 03:21:54 40.8495 31.0233 5.1 -.- 1.1 -.- DONGELLI-CILIMLI (DUZCE) İlksel

2022.12.02 03:21:21 40.7695 30.9478 5.3 -.- 1.5 -.- YESILOVA-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.02 03:14:41 40.7418 30.9102 5.4 -.- 1.3 -.- BEKIROGLU-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.02 02:22:54 40.8008 31.0585 9.1 -.- 1.7 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel

2022.12.02 02:02:33 36.0677 27.0403 4.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2022.12.02 01:15:16 40.8110 31.0482 11.2 -.- 2.1 -.- KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE) İlksel

2022.12.02 01:11:36 40.7893 31.0143 3.9 -.- 1.6 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.02 00:42:58 39.9335 39.8285 9.6 -.- 2.2 -.- BUYUKGELENGEC-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel

2022.12.02 00:36:45 37.3005 26.6533 10.8 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.12.02 00:35:33 36.0610 27.0468 11.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2022.12.02 00:31:27 37.0920 28.9742 13.8 -.- 2.3 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2022.12.02 00:07:56 36.0705 27.0163 7.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DEPREM ANINDA NE YAPILMALI?

Depremlerde can ve mal kayıplarının artmasının en önemli nedenlerinden biri de sarsıntı sırasında kişilerin kendilerini nasıl koruyacaklarını ve ne yapmaları gerektiğini bilmemeleridir.

Depreme binada yakalandıysanız;

-Kesinlikle panik yapmayınız.

-Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durunuz.

-Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek veya uzanarak kendinize hayat üçgeni oluşturun. Başınızı iki elinizin arasına alarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile koruyun. Sarsıntı geçene dek bekleyin. Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, baş ve enseyi koruyacak şekilde KAPAN, düşmemek için sabit bir yere TUTUN hareketini yapın. Deprem sırasında sarsıntı durana kadar olduğunuz yerde kalın.

-Cam, pencere, dışarıya bakan duvar ve kapılardan, aydınlatma tesisatı veya armatürü gibi üzerinize düşecek her tür eşyadan uzak durun.

-Sarsıntı başladığında yataktaysanız orada kalın. Üzerinize düşecek ağır bir eşya yoksa bir yastıkla başınızı koruyun; varsa en yakındaki güvenli alana geçin.

-Size yakın çok sağlam ve yüke dayanıklı bildiğiniz bir kapı değilse, kapıyı kullanmayın. Çoğu iç mekan kapısı basitçe inşa edilmiştir ve sizi korumaktan uzaktır.

-Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşmayın. Sarsıntı bitene kadar içeride kalın, ancak sarsıntı bitince dışarı çıkmak güvenlidir. Sarsıntı sırasında binayı terk etmeye çalışmayın.

-Araştırmalar, çoğu yaralanmanın bina içinde hareket ederken veya dışarı çıkmaya çalışırken oluştuğunu göstermektedir.

-Balkona çıkmayın.

-Balkonlardan ya da pencerelerden atlamayın.

-Asansör kullanmayın.

-Acil durumları ve yangınları bildirmek dışında telefonları kullanmayın. Kibrit ve çakmak yakmayın, elektrik düğmelerine dokunmayın.

-Elektriklerin kesilebileceğinin; yangın alarmlarının çalışabileceğinin ve yangın söndürme sistemlerinin devreye girebileceğinin farkında olun

-Tekerlekli sandalyede iseniz tekerlekleri kilitleyerek başınızı ve boynunuzu korumaya alın.

-Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın vb. cihazları kapatın. Dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşın.

-Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatın; soba ve ısıtıcıları söndürün. Diğer güvenlik önlemlerini alın; daha önceden hazırlanmış acil durum çantası ile gerekli olan eşya ve malzemeyi yanınıza alarak binayı daha önce tespit ettiğiniz yoldan derhal terk edip toplanma bölgesine gidin.

-Her büyük depremden sonra mutlaka artçı deprem olur. Artçı depremler zaman içerisinde seyrekleşir ve büyüklükleri azalır. Artçı depremler hasarlı binalarda zarara yol açabilir. Bu nedenle sarsıntılar tamamen bitene kadar hasarlı binalara girmeyin.

-Artçı depremler sırasında da ana depremde yapmanız gerekenleri yapın.

-Bina dışında açık alandaysanız

-Dışarıda kalın.

-Enerji hatlarından, diğer binalardan, direklerden, ağaçlardan ve duvar diplerinden uzaklaşın.

-Açık arazide çömelerek etraftan gelen tehlikelere karşı hazırlıklı olun.

-Deniz kıyısından uzaklaşın.

-Toprak kayması, taş veya kaya düşebilecek yamaç altlarında bulunmayın. Böyle bir ortamda bulunuyorsanız, en seri şekilde güvenli bir ortama geçin.

-Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı tedbirli olun.

-Toprak altındaki kanalizasyon, elektrik ve gaz hatlarından gelecek tehlikelere karşı dikkatli olun.

-En büyük tehlike binaların dış duvarlarının yıkılmasıdır. Depremlerdeki ölümlerin önemli bir kısmını bina içinden dışarı kaçarak enkaz altında kalanlar oluşturabilmektedir. Deprem sırasındaki yer hareketi nadiren ölüme veya yaralanmaya sebep olur. Depremle ilgili çoğu ölüm çöken duvarlar, parçalanan camlar ve düşen eşyalardan kaynaklanmaktadır.

Deprem sırasında araç kullanıyorsanız;

-Araç kara yolunda seyir halindeyken sarsıntı olursa ve bulunduğunuz yer güvenli ise ( bina, ağaç, direkler yanında, üst geçit altlarında durmaktan sakınarak) yolu kapatmadan, sağa yanaşıp durun. Kontak anahtarını yerinde bırakıp, pencereler kapalı olarak araç içerisinde kalın.

-Sarsıntının geçmesini ihtiyatla bekleyin. Depremde hasar gören yol, köprü ve rampaları kullanmayın.

-Normal trafikten, ağaçlardan, direklerden ve enerji nakil hatlarından mümkün olduğu kadar uzaklaşın. Ancak sarsıntı durduktan sonra açık alanlara gidin.

-Araç meskun mahallerde ise ya da güvenli bir yerde değilse aracı durdurun; kontak anahtarını üzerinde bırakarak aracı terk edin ve açık alanlara gidin.

-Bir tünelin içinde iseniz ve çıkışa yakın değilseniz, aracınızı durdurup aşağıya inin ve aracınızın yanına yan yatarak ayaklarınızı karnınıza çekin, ellerinizi de başınızın üstüne kavuşturun.

-Kapalı bir otoparkta iseniz; arabanızın dışına çıkıp yanına yatın. Üzerinize yıkılacak tavan, tünel gibi büyük kitleler aracı belki ezecek, ama yok etmeyecektir. Araç içinde olduğunuz takdirde, üzerinize düşen bir parça ile ezilmenize sebep olabilir.

Deprem anında metroda veya diğer toplu taşıma araçlarındaysanız;

-Gerekmedikçe, kesinlikle metro ve trenden inmeyin. Elektriğe kapılabilir veya diğer bir trenin çarpması ile zarar görebilirsiniz.

-Trenin içinde sıkıca tutturulmuş askı, korkuluk veya herhangi bir yere tutunun.

-Metro veya tren personeli tarafından verilen talimatları izleyin.

ÇÖK, KAPAN, TUTUN NASIL YAPILIR?

Çök-kapan-tutun tekniği deprem sırasında önce kendimizi korumamızı sağlar.

Deprem nedeniyle zemin sarsılmaya başladığında vücudun kapladğı alanı küçülten bu duruş; aşağı düşen ya da etrafa saçılan cisimlerden bizi korur.

Binada olan kişiler depremi hissettiklerinde ayakta duemamalıdır. Balkona çıkmamalı, merdivenden aşağı inmeye çalışmamalı ya da pencere, balkon gibi yerlerden dışarı çıkmaya çalışmamalıdır. Öte yandan sarsıntı sırasında asansör kullanmaya kalkışılmamalıddır. Depreme yakalanan vatandaşlar yalnızca sağlam bir nesenin altına çöküp sırt pencerelere dönük şekilde kapanıp başlarını üzerlerine düşme ihtimali olan nesnelerden korumalıdır. Deprem sırasında koruma görevi üstlenen sallanan nesne de tutulmalıdır.

ÇÖK, KAPAN, TUT POZİSYONU NEDİR?



