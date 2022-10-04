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Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? 4 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

04.10.2022 06:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 4 Ekim 2022 Salı günü bulundukları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bulunduğu bölgede deprem olup olmadığını öğrenmek isteyenler konuya ilişkin ayrıntıları Kandilli Rasathanesi son depremler listesinden görebiliyor. Peki, deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? 4 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!...

Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? 4 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi 4 Ekim 2022 Salı gününün son depremler listesini paylaştı. Yapılan açıklamay a göre bugün büyük ölçekte bir sarsıntı gerçekleşmedi. Peki, deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? 4 Ekim 2022 Salı Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2022.10.04 05:44:46 38.7000 43.1718 5.0 -.- 2.0 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2022.10.04 05:08:49 40.4743 27.5852 16.7 -.- 2.0 -.- HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2022.10.04 04:45:11 37.1008 28.4342 7.0 -.- 1.6 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.10.04 04:11:14 39.4433 26.2565 7.9 -.- 2.3 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.04 03:07:18 37.4143 33.8035 5.0 -.- 2.4 -.- AGIZBOGAZ-AYRANCI (KARAMAN) İlksel
2022.10.04 01:57:49 40.8583 28.4295 19.2 -.- 3.1 3.1 MARMARA DENIZI İlksel
2022.10.04 00:17:02 34.8368 33.6135 24.7 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.10.04 00:16:04 40.8033 42.8017 2.6 -.- 1.5 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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