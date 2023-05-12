Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Adana'da korkutan deprem

Az önce deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Adana'da bugün üç dakika arayla büyüklüğü 4 üzerinde 2 deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
AFAD Saimbeyli merkez üslü depremin ilk 11.33'te 4.5 büyüklüğünde gerçekleştiğini duyurdu. Deprem 7 km derinlikte meydana geldi.
Saat 11.36'da ise bir de 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremlerin çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2023.05.12 11:36:25 37.8028 36.2238 5.0 -.- 3.9 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.12 11:33:20 37.8750 36.2678 5.0 -.- 4.6 4.5 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.12 11:06:01 38.2030 36.5618 9.1 -.- 1.5 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 10:20:22 37.9100 36.5168 9.0 -.- 1.4 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 09:49:43 38.2320 38.1490 3.2 -.- 2.4 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.12 09:11:13 37.8785 36.2197 5.0 -.- 3.1 3.0 KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.12 09:00:32 38.4232 37.4848 19.5 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.12 08:54:20 38.2758 38.6855 5.0 -.- 2.5 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.05.12 08:53:33 37.7677 36.5565 10.3 -.- 3.0 2.9 KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 08:36:13 37.8065 37.6482 26.4 -.- 2.4 -.- GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.05.12 08:31:49 36.0790 36.0972 4.3 -.- 2.5 -.- DAGDUZU-(HATAY) İlksel
2023.05.12 08:11:40 37.9533 36.3213 15.4 -.- 2.0 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 07:44:52 38.5372 40.4042 7.3 -.- 2.6 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.05.12 07:43:12 38.0952 37.1582 6.2 -.- 2.1 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 07:23:19 36.1193 35.9142 2.9 -.- 2.0 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.05.12 07:18:12 37.9150 36.2587 11.5 -.- 1.7 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İl