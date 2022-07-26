DEPREM Mİ OLDU? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 26 Temmuz 2022 Salı

Deprem ile ilgili son dakika açıklaması anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılıyor. Bulundukları bölgede deprem olup olmadığını öğrenmek isteyenler listeyi inceliyor. Peki deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? 26 Temmuz Salı Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

DEPREM Mİ OLDU? 26 TEMMUZ 2022 SALI

2022.07.26 04:17:20 39.5573 41.3355 5.0 -.- 2.2 -.- KIRIKHAN-TEKMAN (ERZURUM) İlksel

2022.07.26 02:50:23 35.1660 25.2732 5.4 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.07.26 02:44:37 35.1743 25.2925 7.6 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.07.26 01:35:56 34.9253 25.2825 10.2 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.07.26 01:26:57 35.0742 25.2960 14.4 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.07.26 00:27:25 40.7392 33.5870 5.0 -.- 3.0 2.9 IKICAM-KORGUN (CANKIRI) İlksel

AFAD TÜM DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler



