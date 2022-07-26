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DEPREM Mİ OLDU? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 26 Temmuz 2022 Salı

26.07.2022 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD meydana gelen sarsıntıları her gün anbean paylaşıyor. Bulundukları bölgede sarsıntı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar Kandilli Rasathanesi son depremler listesine bakarak kontrol yapabiliyor. Peki deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? İşte 26 Temmuz Salı Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 26 Temmuz 2022 Salı

Deprem ile ilgili son dakika açıklaması anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılıyor. Bulundukları bölgede deprem olup olmadığını öğrenmek isteyenler listeyi inceliyor. Peki deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? 26 Temmuz Salı Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

DEPREM Mİ OLDU? 26 TEMMUZ 2022 SALI

2022.07.26 04:17:20 39.5573 41.3355 5.0 -.- 2.2 -.- KIRIKHAN-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.07.26 02:50:23 35.1660 25.2732 5.4 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.26 02:44:37 35.1743 25.2925 7.6 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.26 01:35:56 34.9253 25.2825 10.2 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.26 01:26:57 35.0742 25.2960 14.4 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.26 00:27:25 40.7392 33.5870 5.0 -.- 3.0 2.9 IKICAM-KORGUN (CANKIRI) İlksel

AFAD TÜM DEPREMLER LİSTESİ

deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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