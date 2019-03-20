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"Deprem nedeniyle 10 evde hasar var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 11:55 | Son Güncelleme

Denizli Valisi Hasan Karahan: - "İlk verilere göre, yaklaşık 10 evde hasar var, önemli bir kısmı metruk eski köy evleri. Bazı evlerde çatlamalar olduğu söyleniyor. Kiremit düşmesi ya da balkondan atlama şeklinde hafif yaralı 3 vatandaşımız var"

Denizli Valisi Hasan Karahan, Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "İlk verilere göre, yaklaşık 10 evde hasar var, önemli bir kısmı metruk eski köy evleri. Bazı evlerde çatlamalar olduğu söyleniyor. Kiremit düşmesi ya da balkondan atlama şeklinde hafif yaralı 3 vatandaşımız var." dedi.

İçişleri Bakanlığınca düzenlenen "Projem Türkiye" programı için Ankara'da bulunan Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin meydana geldiği ilçede, şu ana kadar can kaybı yaşanmadığını belirtti.

"İlk verilere göre, yaklaşık 10 evde hasar var, önemli bir kısmı metruk eski köy evleri. Bazı evlerde çatlamalar olduğu söyleniyor. Kiremit düşmesi ya da balkondan atlama şeklinde hafif yaralı 3 vatandaşımız var." diyen Karahan, ayrıca köy camisinin de minaresinin yıkıldığını kaydetti.

Olay yerinde Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra AFAD, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının bulunduğunu aktaran Karahan, "Ekiplerimiz enkazı temizleme ve vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak üzere orada konuşlandı. Akşama kadar vatandaşımızı yerleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Vali Karahan, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

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