HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deprem nedeniyle bu hale geldi: Fay hattı çiftliği ikiye böldü! "Kıyamet kopuyor zannettim"

Deprem nedeniyle bu hale geldi: Fay hattı çiftliği ikiye böldü! "Kıyamet kopuyor zannettim"

28.02.2023 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası Hatay'da Madenboyu köyünden geçen fay hattı, çiftliği ikiye böldü. Tarım arazilerinin bulunduğu depoyu ortadan ikiye yaran deprem, depoyu 4 metre aşağı çökertirken bir çok tarım malzemesinin de kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Deprem anına şahit olan çiftlik sahibi ise, "Kıyamet kopuyor zannettim." diye konuştu.

Deprem nedeniyle bu hale geldi: Fay hattı çiftliği ikiye böldü! "Kıyamet kopuyor zannettim"

Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremin şiddeti her geçen gün ortaya çıkarken, Antakya'ya bağlı Madenboyu köyünde Emir Bozkurt'a ait bir patates çiftliğinden geçen fay hattı tarlayı ikiye böldü. Tarım arazisi için kurulan bir depoyu da ikiye yaran fay hattı gözle görülür şekilde ortaya çıkarken, birçok malzeme de çökme nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

d1

"KIYAMET KOPTUĞUNU ZANNETTİK"

Deprem anına şahit olan çiftlik sahibi ise, "Ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Bir an kıyamet koptuğunu zannettik." dedi. Fay hattının geçtiği çiftlik hem havadan hem de karadan görüntülendi.

d2

"DEPREM OLDUĞU SIRADA NAMAZ KILMAK İÇİN ABDEST ALIYORDUM"

Çiftlik sahibi Emir Bozkurt, "Deprem olduğu sırada namaz kılmak için abdest alıyordum. Bir sallantı hissettim. Kısa süreli olduğunu düşündüm. Daha sonra sarsıntılar şiddetini arttırarak devam edince ailemi alarak dışarıya koştum. Çok şiddetli bir yağmur başladı, sarsıntılar durmadı ve fay hattı geçtiği için tarla ikiye bölündü. Bir an kıyamet kopuyor zannettim." dedi. (İHA)

İlginizi Çekebilir

Depremde yerle bir olmuştu! Arsa sahibinin ifadesi ortaya çıktı

Depremde yerle bir olmuştu! Arsa sahibinin ifadesi ortaya çıktı

 Bakan Kurum: Bazı ilçelerde hasar tespit çalışmalarını yeniden yapacağız

Bakan Kurum: Bazı ilçelerde hasar tespit çalışmalarını yeniden yapacağız

 Gideceği yer de tartışma yarattı akıllara Celal Şengör geldi

Gideceği yer de tartışma yarattı akıllara Celal Şengör geldi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremlerden sonra iki belediyeden dikkat çeken karar! Artık zorunlu olacakDepremlerden sonra iki belediyeden dikkat çeken karar! Artık zorunlu olacak
İzmir'de korkutan deprem! AFAD duyurduİzmir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu
5.6'lık korkutan deprem! 15 saniye sürdü...5.6'lık korkutan deprem! 15 saniye sürdü...
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay fay hattı

En Çok Okunan Haberler

Gideceği yer de tartışma yarattı akıllara Celal Şengör geldi

Gideceği yer de tartışma yarattı akıllara Celal Şengör geldi

Erdoğan Elbistan'da... O pankart dikkat çekti!

Erdoğan Elbistan'da... O pankart dikkat çekti!

Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Ne şanslı adamsın”

Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Ne şanslı adamsın”

AFAD görevlisi kadının isyan ettiği görüntüler gündem oldu! ‘Ancak boy gösterirler, o enkazlarda neredeydiniz?’

AFAD görevlisi kadının isyan ettiği görüntüler gündem oldu! ‘Ancak boy gösterirler, o enkazlarda neredeydiniz?’

'Fay hattı geçiyor' dedi ve uyardı: 'Biz depremden kurtulamayız'

'Fay hattı geçiyor' dedi ve uyardı: 'Biz depremden kurtulamayız'

Bakan Kurum: Bazı ilçelerde hasar tespit çalışmalarını yeniden yapacağız

Bakan Kurum: Bazı ilçelerde hasar tespit çalışmalarını yeniden yapacağız

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.