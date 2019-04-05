Deprem nedeniyle panikleyen hastalar, hastaneyi boşalttı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suruç Devlet Hastanesi'nde yatan hasta ve refakatçiler, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 5.2 büyüklüğündeki depremi hissedince, panikleyerek hastaneyi boşalttı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.31 sıralarında meydana gelen deprem Şanlıurfa merkez ile Siverek, Hilvan, Bozova, Halfeti ve Suruç ilçelerinde de hissedildi. Büyük korkuya neden olan deprem nedeniyle Suruç ilçesindeki devlet hastanesinde tedavi gören hastalar kollarında serumlarla hastane bahçesine çıktı. Depremin Elazığ'da meydana geldiğini öğrenen hastalar uzun süre hastaneye girmekten çekindi.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada ise "Suruç Devlet Hastanesi'nde yaşanan sarsıntının ardından servislerde duydukları endişe nedeniyle hastalarımızın bir kısmı hastaneden kendi isteği ile taburcu edilmişlerdir. Yapılan ilk değerlendirmelerde Suruç Devlet Hastanesi'nde hizmet vermeyi etkileyecek bir durum tespit edilmemiştir. Haberlerde çıkan iddialar asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

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