HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deprem nedeniyle Tekirdağ’daki konser ve etkinlikler iptal edildi

Deprem nedeniyle Tekirdağ’daki konser ve etkinlikler iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 17:01 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyülüğündeki deprem nedeniyle Tekirdağ’da yapılması planlanan bazı etkinlikler ve konserler ileri bir tarihe ertelendi.Elazığ’da meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem nedeniyle Tekirdağ’da yapılması planlanan bazı etkinlikler ileri tarihlere ertelendi.

Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyülüğündeki deprem nedeniyle Tekirdağ’da yapılması planlanan bazı etkinlikler ve konserler ileri bir tarihe ertelendi.
Elazığ’da meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem nedeniyle Tekirdağ’da yapılması planlanan bazı etkinlikler ileri tarihlere ertelendi. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, 25 Ocak Cumartesi akşamı Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirmeyi planladığımız Nihavent Fasl-ı konser etkinliğimiz, Elazığ’da yaşanan depremin yol açtığı can ve mal kayıplarımız nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
Ayrıca Çorlu ilçesinde de daha önce Pazartesi günü düzenlenmesi planlanan “19’dan Çok Önce, 23’ten Sonsuza” isimli Senfonik Destan Konseri, Elazığ’da meydana gelen ve bölgenin büyük bir bölümünü olumsuz olarak etkileyen şiddetli deprem dolayısıyla ileri bir tarihe ertelendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yangını söndüren itfaiye erinin başına merdiven düştüYangını söndüren itfaiye erinin başına merdiven düştü
Mahalle halkının korktuğu silahlı gençler, dizi oyuncuları çıktıMahalle halkının korktuğu silahlı gençler, dizi oyuncuları çıktı
Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Profesör Naci Görür'den korkutan uyarı

Profesör Naci Görür'den korkutan uyarı

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
RTÜK'ten depremle ilgili yayınlar hakkında inceleme

Depremle ilgili yayınlar hakkında inceleme

Elazığ'daki deprem sonrası içme su kaynağında bulanıklık

Deprem sonrası içme su kaynağında bulanıklık

Elazığ merkezli deprem sonrası Malatya’da hasar gören evler boşaltılıyor

Yetkililer uyardı, evler boşaltılıyor

Elazığ'daki deprem anları saniye sanyie kamerada

Depremde korku dolu anlar

İstanbul'da panik anları! Vatandaşlar deprem oluyor sandı

İstanbul'da panik anları! Vatandaşlar deprem oluyor sandı

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.