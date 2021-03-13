Deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

13 Mart 2021 yani bugün ülkemiz ile civarında gerçekleşen bütün depremler, AFAD ve Kandilli rasathanesi tarafından an be an paylaşılıyor. AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ülkemizde bugün korkutacak büyüklükte bir deprem olmadı.
Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre bugün gerçekleşen depremler Ege Denizi ve Akdeniz civarında toplanmış durumda. Gece yarısından beri minik minik sarsılan bu bölgede gün içerisinde meydana gelen en büyük deprem ise 2.8 büyüklüğünde
Kandilli Rasathanesi'den son depremlerı buraya tıklayarak takip edebilirsiniz
SAAT DERİNLİK ŞİDDET YER
07:58:27 9.2 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
07:50:39 9.0 -.- 2.0 -.- YESILCELE-(BOLU)
07:20:04 7.6 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
07:10:59 10.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
06:55:24 24.2 -.- 0.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:50:49 27.5 -.- 1.6 -.- CILE-MENDERES (IZMIR)
06:13:27 8.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:49:18 8.3 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:35:21 9.2 -.- 1.5 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
05:15:43 10.4 -.- 2.4 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
05:15:13 9.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
05:15:07 1.9 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:12:01 7.3 -.- 1.6 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN)
05:01:10 23.2 -.- 0.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:28:24 4.8 -.- 1.3 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN)
04:18:27 10.8 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
03:56:09 6.3 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
03:47:47 9.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
03:36:30 7.8 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI
02:14:47 3.9 -.- 3.5 -.- IRAN
01:45:46 9.8 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
01:22:32 20.5 -.- 1.0 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
00:51:04 5.4 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
AFAD'tan son depremlerı buraya tıklayarak takip edebilirsiniz
SAAT DERİNLİK ŞİDDET YER
07:20:03 6.98 2.6 Ege Denizi, Karaburun (Izmir)
07:10:59 7.01 1.6 Ege Denizi, Karaburun (Izmir)
06:55:23 6.73 2.3 Iran Khoy
06:50:51 7.00 1.6 Türkiye Izmir Menderes
06:23:22 7.15 1.2 Türkiye Agri Dogubayazit
06:15:25 7.00 1.2 Türkiye Agri Dogubayazit
06:13:27 7.00 2.1 Ege Denizi, Seferihisar (Izmir)
05:49:18 6.99 1.7 Türkiye Gokova Korfezi, Datça (Mugla)
05:36:51 7.11 1.4 Ege Denizi, Çesme (Izmir)
05:35:22 12.61 1.5 - Ege Denizi, Çesme (Izmir)
05:28:59 6.99 1.2 Türkiye Izmir Torbali
05:15:44 6.86 2.0 Iran Khoy
05:14:59 7.00 1.3 Türkiye Kusadasi Korfezi, Menderes (Izmir)
05:12:01 7.03 1.8 Türkiye Kusadasi Korfezi, 3Kusadasi (Aydin)
03:56:11 7.11 1.6 Ege Denizi, Seferihisar (Izmir)
03:47:47 7.08 1.7 Akdeniz, Dalaman (Mugla)
02:14:51 8.52 3.7 Iran Khoy
00:57:19 7.00 1.4 Türkiye Kusadasi Korfezi, Menderes (Izmir)
00:51:03 6.97 1.9 Ege Denizi, Karaburun (Izmir)