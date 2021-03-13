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  4. Deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

13.03.2021 09:04 | Son Güncelleme:
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Deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı Kandilli Rasathanesi 13 Mart 2021 günü meydana gelen depremleri ,depremlerin büyüklüğünü, saatini ve nerede gerçekleştiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi bugün içerisinde gerçekleşen depremlerin hep küçük çaplı olduğunu ve genelinin Ege Denizi ile Akdeniz çevresinde toplandığını açıkladı.

13 Mart 2021 yani bugün ülkemiz ile civarında gerçekleşen bütün depremler, AFAD ve Kandilli rasathanesi tarafından an be an paylaşılıyor. AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ülkemizde bugün korkutacak büyüklükte bir deprem olmadı.

DEPREM NEREDE OLDU?

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre bugün gerçekleşen depremler Ege Denizi ve Akdeniz civarında toplanmış durumda. Gece yarısından beri minik minik sarsılan bu bölgede gün içerisinde meydana gelen en büyük deprem ise 2.8 büyüklüğünde

13 MART BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ

Kandilli Rasathanesi'den son depremlerı buraya tıklayarak takip edebilirsiniz

SAAT DERİNLİK ŞİDDET YER

07:58:27 9.2 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
07:50:39 9.0 -.- 2.0 -.- YESILCELE-(BOLU)
07:20:04 7.6 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
07:10:59 10.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
06:55:24 24.2 -.- 0.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:50:49 27.5 -.- 1.6 -.- CILE-MENDERES (IZMIR)
06:13:27 8.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:49:18 8.3 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:35:21 9.2 -.- 1.5 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
05:15:43 10.4 -.- 2.4 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
05:15:13 9.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
05:15:07 1.9 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:12:01 7.3 -.- 1.6 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN)
05:01:10 23.2 -.- 0.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:28:24 4.8 -.- 1.3 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN)
04:18:27 10.8 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
03:56:09 6.3 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
03:47:47 9.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
03:36:30 7.8 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI
02:14:47 3.9 -.- 3.5 -.- IRAN
01:45:46 9.8 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
01:22:32 20.5 -.- 1.0 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
00:51:04 5.4 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

13 MART 2021 AFAD DEPREM LİSTESİ

AFAD'tan son depremlerı buraya tıklayarak takip edebilirsiniz

SAAT DERİNLİK ŞİDDET YER

07:20:03 6.98 2.6 Ege Denizi, Karaburun (Izmir)
07:10:59 7.01 1.6 Ege Denizi, Karaburun (Izmir)
06:55:23 6.73 2.3 Iran Khoy
06:50:51 7.00 1.6 Türkiye Izmir Menderes
06:23:22 7.15 1.2 Türkiye Agri Dogubayazit
06:15:25 7.00 1.2 Türkiye Agri Dogubayazit
06:13:27 7.00 2.1 Ege Denizi, Seferihisar (Izmir)
05:49:18 6.99 1.7 Türkiye Gokova Korfezi, Datça (Mugla)
05:36:51 7.11 1.4 Ege Denizi, Çesme (Izmir)
05:35:22 12.61 1.5 - Ege Denizi, Çesme (Izmir)
05:28:59 6.99 1.2 Türkiye Izmir Torbali
05:15:44 6.86 2.0 Iran Khoy
05:14:59 7.00 1.3 Türkiye Kusadasi Korfezi, Menderes (Izmir)
05:12:01 7.03 1.8 Türkiye Kusadasi Korfezi, 3Kusadasi (Aydin)
03:56:11 7.11 1.6 Ege Denizi, Seferihisar (Izmir)
03:47:47 7.08 1.7 Akdeniz, Dalaman (Mugla)
02:14:51 8.52 3.7 Iran Khoy
00:57:19 7.00 1.4 Türkiye Kusadasi Korfezi, Menderes (Izmir)
00:51:03 6.97 1.9 Ege Denizi, Karaburun (Izmir)

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kandilli rasathanesi

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