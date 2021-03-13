Deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

13 Mart 2021 yani bugün ülkemiz ile civarında gerçekleşen bütün depremler, AFAD ve Kandilli rasathanesi tarafından an be an paylaşılıyor. AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ülkemizde bugün korkutacak büyüklükte bir deprem olmadı.

DEPREM NEREDE OLDU?

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre bugün gerçekleşen depremler Ege Denizi ve Akdeniz civarında toplanmış durumda. Gece yarısından beri minik minik sarsılan bu bölgede gün içerisinde meydana gelen en büyük deprem ise 2.8 büyüklüğünde

13 MART BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ

Kandilli Rasathanesi'den son depremlerı buraya tıklayarak takip edebilirsiniz

SAAT DERİNLİK ŞİDDET YER

07:58:27 9.2 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

07:50:39 9.0 -.- 2.0 -.- YESILCELE-(BOLU)

07:20:04 7.6 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

07:10:59 10.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

06:55:24 24.2 -.- 0.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

06:50:49 27.5 -.- 1.6 -.- CILE-MENDERES (IZMIR)

06:13:27 8.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

05:49:18 8.3 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

05:35:21 9.2 -.- 1.5 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)

05:15:43 10.4 -.- 2.4 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

05:15:13 9.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

05:15:07 1.9 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

05:12:01 7.3 -.- 1.6 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN)

05:01:10 23.2 -.- 0.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

04:28:24 4.8 -.- 1.3 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN)

04:18:27 10.8 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

03:56:09 6.3 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

03:47:47 9.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

03:36:30 7.8 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI

02:14:47 3.9 -.- 3.5 -.- IRAN

01:45:46 9.8 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

01:22:32 20.5 -.- 1.0 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

00:51:04 5.4 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)