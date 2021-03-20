Deprem nerede ve ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

Erzincan’da meydana gelen depremin ardından herhangi bir can ya da mal kaybının olmadığı kaydedildi. Kandilli verilerine bakıldığında sabah saatlerinde Van Bağdaşan'da gece saat 4,25 sıralarında 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Akdeniz'de ise sabah 06:09 sıralarında 4 büyüklüğünde deprem olurken, artçı depremlerin ardından kaydedilen en büyük deprem de 3,4 olarak belirtildi. İşte Kandilli son depremler listesi…

DEPREM NEREDE VE NE ZAMAN OLDU?

Erzincan'ın Kemah ilçesinde yerin 7.01 kilometre altında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son depremler ile ilgili tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. AFAD verilerine göre saat 08:51'de Erzincan’ın Kemha ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem yaşandı.

İŞTE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ…



Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği