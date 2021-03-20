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  4. Deprem nerede ve ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

Deprem nerede ve ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

20.03.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Mart Cumartesi sabahı Türkiye gözünü, Erzincan’da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremle açtı. AFAD ve Kandilli verilerine göre; sabah saat 08:51’de meydana gelen 4,3’lük deprem, yerin 7,1 kilometre altında kaydedildi…

Deprem nerede ve ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

Erzincan’da meydana gelen depremin ardından herhangi bir can ya da mal kaybının olmadığı kaydedildi. Kandilli verilerine bakıldığında sabah saatlerinde Van Bağdaşan'da gece saat 4,25 sıralarında 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Akdeniz'de ise sabah 06:09 sıralarında 4 büyüklüğünde deprem olurken, artçı depremlerin ardından kaydedilen en büyük deprem de 3,4 olarak belirtildi. İşte Kandilli son depremler listesi…

DEPREM NEREDE VE NE ZAMAN OLDU?

Erzincan'ın Kemah ilçesinde yerin 7.01 kilometre altında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son depremler ile ilgili tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. AFAD verilerine göre saat 08:51'de Erzincan’ın Kemha ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem yaşandı.

İŞTE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ…

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2021.03.20 09:02:16 39.4025 27.8655 5.0 -.- 2.3 -.- YESILLER-(BALIKESIR) İlksel
2021.03.20 09:01:08 39.8513 39.1032 5.4 -.- 2.2 -.- CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2021.03.20 08:59:11 39.8063 39.0820 5.9 -.- 1.6 -.- AKBUDAK-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2021.03.20 08:57:53 39.8478 39.0927 5.2 -.- 2.2 -.- CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2021.03.20 08:56:00 39.8600 39.1077 4.3 -.- 2.7 -.- CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2021.03.20 08:55:18 39.8902 39.1265 9.9 -.- 2.7 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN) İlksel
2021.03.20 08:51:57 39.8310 39.1083 6.4 -.- 4.3 4.3 AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2021.03.20 08:35:11 39.8897 39.1268 5.5 -.- 2.4 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN) İlksel
2021.03.20 08:32:49 39.9155 39.1312 9.4 -.- 2.1 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN) İlksel
2021.03.20 08:28:16 34.9752 33.9295 30.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.20 08:09:04 40.5345 33.3017 2.3 -.- 2.5 -.- GURPINAR-SABANOZU (CANKIRI) İlksel
2021.03.20 07:22:02 38.8490 43.5015 1.1 -.- 2.5 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel
2021.03.20 07:12:50 38.8493 43.5128 3.7 -.- 2.0 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel
2021.03.20 06:45:06 35.6310 29.4683 4.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.20 06:36:51 35.4710 27.1687 28.5 -.- 3.4 3.5 AKDENIZ İlksel
2021.03.20 06:20:18 36.5348 26.7822 128.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.20 06:16:17 35.4513 27.0348 22.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.20 06:11:49 35.7425 26.9702 2.9 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.20 06:09:07 35.5180 27.1660 26.2 -.- 3.9 4.0 AKDENIZ İlksel
2021.03.20 06:06:25 35.5878 27.0247 23.4 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.20 05:41:44 38.5947 31.8273 6.4 -.- 1.4 -.- TURGUT-YUNAK (KONYA) İlksel
2021.03.20 05:16:47 36.8272 35.9652 8.9 -.- 2.7 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.03.20 04:45:10 37.8177 27.0078 8.5 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.20 04:25:06 38.8518 43.5418 5.0 -.- 3.1 3.2 BAGDASAN-(VAN) İlksel
2021.03.20 03:35:06 40.1148 35.0852 5.0 -.- 2.4 2.4 YENIKOY-ALACA (CORUM) İlksel
2021.03.20 02:08:04 37.1900 27.8592 5.8 -.- 2.0 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.03.20 01:39:42 36.3552 27.7277 68.9 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.20 01:30:24 38.7842 27.8273 11.5 -.- 1.8 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.03.20 01:27:35 37.6058 30.0518 8.0 -.- 2.0 -.- YARIKOY-(BURDUR) İlksel
2021.03.20 00:58:08 36.8923 34.4247 1.5 -.- 3.2 3.1 AKARCA-MEZITLI (MERSIN) İlksel
2021.03.20 00:29:59 38.0415 27.1307 5.0 -.- 1.3 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel

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Anahtar Kelimeler:
deprem Erzincan

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