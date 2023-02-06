HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deprem olan illerde elektrik ve doğal gaz var mı? Kahramanmaraş'taki deprem sonrası 10 ilde elektrik ve doğal gaz hatlarında son durum

Deprem olan illerde elektrik ve doğal gaz var mı? Kahramanmaraş'taki deprem sonrası 10 ilde elektrik ve doğal gaz hatlarında son durum

06.02.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem olan illerde elektrik ve doğal gaz hatlarında son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi bugün, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 şiddetindeki depremin hissedildiği 10 şehre ilişkin araştırmalarına hız verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuya dair açıklamada bulundu. Peki, deprem olan illerde elektrik ve doğal gaz var mı? İşte Kahramanmaraş'taki deprem sonrası 10 ilde elektrik ve doğal gaz hatlarında son durum...

Deprem olan illerde elektrik ve doğal gaz var mı? Kahramanmaraş'taki deprem sonrası 10 ilde elektrik ve doğal gaz hatlarında son durum

Kahramanmaraş depreminin hissedildiği illerde elektrik ve doğal gaz hatlarında kesinti olup olmadığı konusunda bilgi edinmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez deprem olan illere ilişkin elektrik ve doğal gaz açıklamasında bulundu. 10 ilde elektrik ve doğal gaz hatlarında son durum...

DEPREM OLAN İLLERDE ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ AR MI?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez deremin ardından yaptığı açıklamada "Enerji altyapılarımızda ciddi hasarlar var. Gerek elektrik iletim hatlarında gerekse doğal gaz iletim hatlarında ve dağıtım hatlarında hasarlar var. En büyük hasarlarımızdan birisi de merkez üssüne yakın Türkoğlu ilçesinde doğal gaz iletim hattında kopma meydana geldi. Bu hat Maraş başta olmak üzere, Gaziantep, Hatay ve Kilis’e doğal gaz taşıyan ana iletim hattımız. İllerimizde kesintiler yaşanabilir." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"TEİAŞ’a ait 30 trafoda hasar söz konusu. Bir kısmında ağır hasar olan yerlerimiz de var. Mobil santrallerimizi bölgeye sevk ettik. Hastane, aş evi, fırın gibi tesislerde doğal gaz ve enerjiyi gerek mobil jeneratörlerle sağlamaya çalışacağız."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, saat kaçta, kaç şiddetinde Kahramanmaraş'ta bir deprem daha!Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, saat kaçta, kaç şiddetinde Kahramanmaraş'ta bir deprem daha!
Yerli otomobil Togg ön siparişe ne zaman başlayacak? Türkiye'nin beklediği an geldi...Yerli otomobil Togg ön siparişe ne zaman başlayacak? Türkiye'nin beklediği an geldi...
Bugün başladı, yarın şiddetlenecek!Bugün başladı, yarın şiddetlenecek!
Anahtar Kelimeler:
deprem elektrik doğalgaz

En Çok Okunan Haberler

Depremde yıkılan binanın altında kaldı! O konuşma anbean kamerada

Depremde yıkılan binanın altında kaldı! O konuşma anbean kamerada

Sosyal medya o paylaşımı konuşuyor! 3 gün önce...

Sosyal medya o paylaşımı konuşuyor! 3 gün önce...

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası gözler Gaziantep FK-Galatasaray maçına çevrildi!

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası gözler Gaziantep FK-Galatasaray maçına çevrildi!

"Kahroluyoruz" diyerek deprem anını paylaştı

"Kahroluyoruz" diyerek deprem anını paylaştı

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4'lük deprem!

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4'lük deprem!

Deprem sonrası facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

Deprem sonrası facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.