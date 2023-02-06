Deprem olan illerde elektrik ve doğal gaz var mı? Kahramanmaraş'taki deprem sonrası 10 ilde elektrik ve doğal gaz hatlarında son durum

Kahramanmaraş depreminin hissedildiği illerde elektrik ve doğal gaz hatlarında kesinti olup olmadığı konusunda bilgi edinmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez deprem olan illere ilişkin elektrik ve doğal gaz açıklamasında bulundu. 10 ilde elektrik ve doğal gaz hatlarında son durum...

DEPREM OLAN İLLERDE ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ AR MI?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez deremin ardından yaptığı açıklamada "Enerji altyapılarımızda ciddi hasarlar var. Gerek elektrik iletim hatlarında gerekse doğal gaz iletim hatlarında ve dağıtım hatlarında hasarlar var. En büyük hasarlarımızdan birisi de merkez üssüne yakın Türkoğlu ilçesinde doğal gaz iletim hattında kopma meydana geldi. Bu hat Maraş başta olmak üzere, Gaziantep, Hatay ve Kilis’e doğal gaz taşıyan ana iletim hattımız. İllerimizde kesintiler yaşanabilir." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"TEİAŞ’a ait 30 trafoda hasar söz konusu. Bir kısmında ağır hasar olan yerlerimiz de var. Mobil santrallerimizi bölgeye sevk ettik. Hastane, aş evi, fırın gibi tesislerde doğal gaz ve enerjiyi gerek mobil jeneratörlerle sağlamaya çalışacağız."



