Deprem oluyor sandı, ortalığı birbirine kattı! 'Çay' detayı ise dikkat çekti... Diyarbakır'da yaşanan ilginç olay kamerada

Diyarbakır’da, başı dönünce deprem oluyor sanan bir kişi, kıraathaneyi birbirine kattı! İlginç olay, 10 Şubat saat 19.20 civarında Kayapınar ilçesinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi kıraathanede oturduğu sırada baş dönmesi yaşadı, daha sonra deyim yerindeyse ortalık karıştı!

PANİKLE KOŞTURDULAR! 'ÇAY' DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Baş dönmesini depreme bağlayan şahıs ortalığı birbirine kattı.

Saniyeler içerisinde kıraathanedekiler dışarı kaçtı.

Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaçış sırasında bir vatandaşın panikle elindeki çayı bırakmadan koşturduğu görüldü.

(İHA)

