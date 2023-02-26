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  4. Deprem oluyor sandı, ortalığı birbirine kattı! 'Çay' detayı ise dikkat çekti... Diyarbakır'da yaşanan ilginç olay kamerada

Deprem oluyor sandı, ortalığı birbirine kattı! 'Çay' detayı ise dikkat çekti... Diyarbakır'da yaşanan ilginç olay kamerada

26.02.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da ilginç bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kıraathanede oturduğu sırada deprem olduğunu sanan bir kişi, ortalığı birbirine kattı. Kıraathanedekiler, panikle dışarı kaçtı. O anlar kameralara saniye saniye yansırken, kaçış sırasında bir vatandaşın elindeki çayı bırakmadığı görüldü. İlginç olayın arkasındaki sebep ise 'baş dönmesi' çıktı.

Diyarbakır’da, başı dönünce deprem oluyor sanan bir kişi, kıraathaneyi birbirine kattı! İlginç olay, 10 Şubat saat 19.20 civarında Kayapınar ilçesinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi kıraathanede oturduğu sırada baş dönmesi yaşadı, daha sonra deyim yerindeyse ortalık karıştı!

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PANİKLE KOŞTURDULAR! 'ÇAY' DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

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Baş dönmesini depreme bağlayan şahıs ortalığı birbirine kattı.

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Saniyeler içerisinde kıraathanedekiler dışarı kaçtı.

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Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaçış sırasında bir vatandaşın panikle elindeki çayı bırakmadan koşturduğu görüldü.

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(İHA)

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deprem baş dönmesi Diyarbakır Kıraathane

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