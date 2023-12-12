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  4. Deprem öncesi ve sonrası Adıyaman! Görüntüler 6 Şubat deprem felaketi sonrası kaydedildi

Deprem öncesi ve sonrası Adıyaman! Görüntüler 6 Şubat deprem felaketi sonrası kaydedildi

12.12.2023 10:34 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’da deprem öncesi ve sonrasında çekilen görüntüler hasarın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman’da binlerce bina yıkılmış ve binlerce insan enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Depremin üzerinden geçen 10 aylık sürede hasarın büyüklüğü, cadde ve sokakların meydanlara dönüşmesi araç kameralarına yansıdı. Ağır hasar alan iller arasında yer alan Adıyaman’da, deprem öncesi ve deprem sonrası ortaya çıkan görüntüler şaşırttı.

Gölbaşı Caddesi, eski Zey Caddesi, Atatürk Bulvarı, 1.Çevre Yolu gibi yollar depremden sonrası adeta meydana döndü. Tanınmayacak hale gelen cadde ve sokaklarda deprem öncesinde ayakta duran birçok binanın yıkıldığı gözlemlendi.

(İHA)

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deprem Adıyaman
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