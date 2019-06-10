Deprem öncü işaretleri izleme istasyonları çoğaltılacak

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA) - DOĞA Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Agalday, olası Marmara depreminin önceden tahmin edilebilmesi için Marmara Bölgesi'nde 60 deprem öncü işaretleri izleme istasyonları yerleştirildiğini söyledi. Agalday, ilk verilerin olumlu olduğunu ve 5 depremi önceden tahmin ettiklerini, ilerleyen süreçte istasyonların ülke geneline yaygınlaştırılacağını söyledi.

DOHAD Başkanı Agalday, yaptığı açıklamada, Marmara Bölgesi'nde oluşturulan 'Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonları' ve 'Ulusal Gözlem Ağı' sayesinde olası depremi tahmin edebileceklerini söyledi. Agalday, "Türkiye ve dünyada deprem tahminleri hakkında 2 görüş var. Bir görüşe göre depremlerin önceden tahmin edilmesi mümkün değil, diğer bir görüş ise tahmin edilebilir diyor. Elbette bir depremin erkenden tahmin edilebilmesi için disiplinli ve sık verilere ihtiyaç duyuyoruz. Bu verileri toplamak hiç de kolay değil. Bu amaçla Marmara Bölgesi'nde birçok noktaya istasyonlar kurduk. Yalova'da 4 istasyonumuz var. Bu kapsamda termal suların olduğu Termal ilçesine de bir istasyon kuracağız. Bu istasyon da yeraltı sularındaki ısı değişimlerini ve bulanıklık gibi çeşitli verileri takip edecek. 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem öncesinde Termal ilçesindeki su sıcaklıklarında önemli bir değişim yaşanmıştı. Birçok deprem öncesinde ortaya çıkan bu değişimler önemli veriler arasında yer alıyor" dedi.

MARMARA'DA 60 İSTASYON VAR

Yıllar süren çalışmalar sonucu çok ciddi mesafeler katettiklerini belirten Agalday, "Bugün geldiğimiz noktada birçok depremi önceden tahmin edebiliyoruz. Bu konuda gerekli yerlere de bilgileri aktararak uyarıyoruz. Marmara'da da 60 istasyonumuz var. Halen Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) çevresinde ve Amasya'da da istasyon kurma çalışmaları devam ediyor. Merzifon'da 4 istasyon kuruyoruz. Tokat'ta 5 istasyon kuruyoruz. Ege'de de istasyon kuracağız. Bu anlamda İzmir Belediyesi ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu konuda en büyük destek yerel yönetimlerden geliyor. Onları destekleriyle illerdeki çalışmaları sürdürüyoruz. Biz Marmara depremini de haftalar öncesinden tahmin edeceğimizi düşünüyoruz. Dünyada birçok ülke bu konuda çalışıyor. Gelişen teknolojilerle önümüzdeki 20- 25 yıl içinde deprem tahminleri de hava durumu tahminleri gibi olacak ve önceden halka duyurulabilecek" diye konuştu.

VERİLER AFAD İLE PAYLAŞILIYOR

Elde edilen verilerin Acil ve Afet Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile yapılan protokol kapsamında paylaşıldığını söyleyen Agalday, "İstasyonlarımız test aşamasında ve şu ana kadar 5 depremi önceden tahmin ettik. Bu verileri AFAD ile paylaşıyoruz. Önümüzdeki hedeflerimiz bu istasyonları Ege'de yaygınlaştırmak" dedi.