HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Deprem onları da etkiledi! 7 balina cesedi sahillere vurdu: Deniz altındaki gürültüler…

Deprem onları da etkiledi! 7 balina cesedi sahillere vurdu: Deniz altındaki gürültüler…

11.02.2023 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’taki depremlerden etkilendiği belirtilen çok sayıda balina ölüsünün Güney ve Kuzey Kıbrıs sahillerine vurduğu belirtildi. Konuya ilişkin konuşan uzmanlar, "Bu hayvanların deniz gürültüsünden etkilenen bir ekolokasyon sistemi var; askeri tatbikatlar, sismik hareketler veya doğal olarak bölgedeki deprem olabilir" şeklinde açıklamada bulundular.

Deprem onları da etkiledi! 7 balina cesedi sahillere vurdu: Deniz altındaki gürültüler…

Kahramanmaraş’ta yaşanan 7,6 ve 7,7’lik depremlerin etkileri denizlerde de hissedildi. Önce İskendurun’da deniz seviyesi yükselmiş ve ilçede bazı mahalleler sular altında kalmıştı. Şimdi ise Akdeniz’in diğer kıyısı Kıbrıs’ta balina ölümlerinin gerçekleştiği öğrenildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Balıkçılık ve Deniz Araştırmaları Dairesi'nden bir yetkili, Kıbrıs adasının kuzeyine ölü balinaların vurduğunu ve bunların muhtemelen Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremlerden etkilendiğini ileri sürdü.
Yiannis Ioannou, Perşembe günü dört balinanın karaya vurduğunu, bugün ise altı gagalı balinanın ölü bulunduğunu söyledi. Perşembe günü kıyıya vuran dört balinadan üçünün denize geri döndüğünü, kalan birinin ise öldüğünü aktaran Ioannou, "Bu hayvanların deniz gürültüsünden etkilenen bir ekolokasyon sistemi var; askeri tatbikatlar, sismik hareketler veya doğal olarak bölgedeki deprem olabilir" dedi.

1

Ioannou, Kıbrıs açıklarında çok yaygın olmayan balinayı "ziphius cavirostris" ya da daha yaygın olarak bilinen adıyla "Cuvier gagalı balinası" olarak tanımladı.

7 BALİNA KIYIYA VURDU

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, dün Kıbrıs'ın kuzey sahillerine vuran gagalı balina sayısının 7'ye ulaştığını söylemişti. Kemal Basat, en son minik bir balina yavrusunun karaya vurduğunu ifade ederek, "Ekip arkadaşlarımız bölgede işlerinin başında karaya vuran balinalara yardım etmek için suyun içinde ve soğukta özveri ile çalışmaya devam ediyorlar" dedi.

Yeşilırmak'ta bulunan yavrunun ölmüş olduğunu aktaran Basat, "Bu hayvanla beraber bugün kuzeyde 3'üncü, tüm adada 7'nci gagalı balina karaya vurmuş oldu" diye konuştu.

2

Basat, "Gaziveren’deki ve Yeşilırmak’taki 2 hayvan ne yazık ki kurtarılamadı. Gemikonağı’ndaki hayvan ise 2 kez denize bırakılmasına rağmen her ikisinde de tekrar karaya vurdu, arkadaşlar şu anda olay yerinde durum değerlendirmesi yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

image (1)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TSK'dan depremin merkez üssüne sahra hastanesiTSK'dan depremin merkez üssüne sahra hastanesi
Bisküvi ile bekliyordu ama... Herkesi ağlattı!Bisküvi ile bekliyordu ama... Herkesi ağlattı!
Çinli ekip istedi! Özel harekat ekibi devreye girdi! Yer Malatya...Çinli ekip istedi! Özel harekat ekibi devreye girdi! Yer Malatya...
Anahtar Kelimeler:
deprem

En Çok Okunan Haberler

"Söz veriyoruz" İddialara yanıt verdi: Sosyal medyadan yayınlayacağız

"Söz veriyoruz" İddialara yanıt verdi: Sosyal medyadan yayınlayacağız

Enkazda 'domuz damı' kurdular! 8 yaşındaki Esra günler sonra böyle kurtarıldı

Enkazda 'domuz damı' kurdular! 8 yaşındaki Esra günler sonra böyle kurtarıldı

Deprem bölgesinde hareketli dakikalar! Vatandaşlar saldırdı, ekipler böyle kaçırdı

Deprem bölgesinde hareketli dakikalar! Vatandaşlar saldırdı, ekipler böyle kaçırdı

Enkazdan sağ çıkarılan Cemile'nin ilk sözleri görevlilerin boğazını düğümledi! '30 saattir babamın cansız bedeni yanımda'

Enkazdan sağ çıkarılan Cemile'nin ilk sözleri görevlilerin boğazını düğümledi! '30 saattir babamın cansız bedeni yanımda'

'Az yaşayacağımı düşünüyorum...'

'Az yaşayacağımı düşünüyorum...'

Bir anda etrafı kapladı! Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Bir anda etrafı kapladı! Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.