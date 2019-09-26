Deprem paniği kameraya böyle yansıdı

İstanbul’da meydana gelen 5,8 şiddetindeki deprem sırasında yaşanan panik, Beyazıt’ta bir iş yerinin kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul’da meydana gelen deprem Beyazıt’ta bulunan çantacılar pazarında büyük panik yaşattı. Mimar Kemalettin Mahallesi Tiyatrocular Caddesi’nde bulunan çantacılar pazarında yaşanan korku ve panik, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, vatandaşların depremin başlamasıyla panik halinde dışarı çıktığı ve merdivenlerden koşarak pasajdan inmeye çalıştığı görülüyor.

