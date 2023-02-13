Deprem paylaşımıyla tepki çeken Bahar Candan'dan ilginç açıklama! 'Keşfeti yurt dışı yaptım'

Deprem felaketinin hemen ardından paylaştığı pozla eleştiri oklarının hedefinde yer alan Bahar Candan, ''Duyarsız değilim, aşırı duyarlıyım'' diyerek kendini savundu.

Candan, Instagram hesabından yaptığı açıklamada klostrofobisi olduğunu ve deprem videoları izleyemediğini anlattı. Candan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''HERKESİ TAKİPTEN ÇIKTIM''

''Çocukluğumdan beri klostrofobik bir kişiyim. Yardımlarımı yaptım. Herkesi takipten çıktım. Keşfeti yurt dışı yaptım. En başından beri hiçbir video izlememek için gayret ettim. Kabuslarımdan dua ederek uyandım. Kapalı yer korkusu, klostrofobikler için ölüm korkusundan daha büyük olabilir.

''EN BÜYÜK KORKUM, ÜLKEMDEKİ DEPREMLE BİRLEŞTİ''

En büyük korkum klostrofobi, ülkemdeki deprem travmasıyla birleşti. Benim için bundan daha ne kötü ne olabilir derken sizi istemeden kırdığımı fark ettim. Bu kritik günlerde bana öfkeli olmanızı anlıyorum. Instagram'a mola veriyorum. Uzunca bir süre ciddi oluyorum''

Bahar Candan, depremin ilk günü paylaştığı üstsüz poza ''Ben ve ayıcığım deprem için çok üzgünüz, size yardım etmek için elimizden geleni yapacağız'' notunu düşmüştü. İrem Derici, Bahar Candan için ''Bu leş için acilen gerekeni yapın'' yorumunu yaparken, Selin Ciğerci ise ''Bir yerde görsem yüzüne tüküreceğim'' dedi.

Tepkiler sonrası Emniyet Müdürlüğü'nde giden Bahar Candan, kendisine hakaret edenlere suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

