Deprem psikolojisi hayatın akışını bozuyorsa destek alın

Özlem YURTÇU KARABULUT, Mertcan ÖZTÜRK / İstanbul, (DHA)- PERŞEMBE günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem İstanbullular’ı yeniden sokaklara döktü. Özellikle ilk gece binlerce İstanbullu geceyi sokakta geçirse de depremin üzerinden iki gün geçmiş olmasına rağmen çoğu vatandaş evinde korkusuzca uyuyamadığı için parklarda kurduğu çadırlarda kalmayı tercih etti. 17 Ağustos travmasını çok yakından hisseden İstanbul’da “deprem psikolojisi”nin yeniden nüksedebileceğini belirten uzmanlar, günlük hayattaki akışı komple engelleyecek düzeydeki kaygı bozukluğu durumunda psikiyatrik destek alınması gerektiğini söylüyor.

BİR AN ÖNCE YAŞAMIN DOĞAL SEYRİNE DÖNMEK GEREK

Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe'den Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Alparslan Asil Budaklı zaten kişilerin büyük şehirlerde anksiyete, kaygı seviyesinin yüksek olduğunu anlatarak “Doğal afetlerin de yaşamı tehdit edici etkisiyle beraber bu kaygı pekişebiliyor. Diğer yandan doğal afetlerde ve yaşamı tehdit eden diğer durumlarda kişilerde bazı kaçınma davranışları görülüyor. Örneğin deprem olur, evi yıkılır ve enkaz altında kalınır. Bu tipik bir üçlemedir. Elbette önlemler alınacak, bunu zaten uzmanlar belirtiyorlar, deprem anında nerede bulunulması gerektiğine, ne yapılması gerektiğine dair uzmanlar çeşitli önlemler açıklıyorlar. Ancak Perşembe günü 14:00’den önce kişi ne yapıyorsa, bir an önce o yaşama geri dönmeli ki depremin o travmatik etkisinden kurtulabilsin” dedi.