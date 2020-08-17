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17 Ağustos depremi saatinde eller semaya açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 07:05 | Son Güncelleme

17 Ağustos depreminin 21. yıldönümü neticesinde gerçekleşen anma programında eller semaya açıldı.

Asrın felaketi olarak bilinen 17 Ağustos depremi anma programı Sakarya Demokrasi Meydanı’nda gerçekleşti.

Anma programının ardından depremin yaşandığı gece 03.02 saatlerinde Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Programda konuşan İl Müftüsü Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş, “Bildiğiniz gibi 4 bine yakın kişi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ben de Sakaryalı olduğum için Sakarya’dan benim ailemden de 9 kişi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah mekanlarını cennet eylesin. Sadece şunu söylemek istiyorum. Tabii bu alan dolmalıydı, fazlasıyla dolmalıydı. İnşallah önümüzdeki sene daha büyük bir duyuru yaparak bu alanı doldurmalıyız. O depremi unutmayacağız. Orada vefat eden büyüklerimiz ve kardeşlerimiz, onlar birer şehittir. Peygamberimiz, “göçük altında kalan depremde vefat edenlere şehitlik mertebesi verilir’ buyuruyor. Elbette şehitlerimizi biz aziz biliriz. Onlar da birer şehittirler. İnşallah şimdi hep birlikte dua edelim. Allah şu cennet vatanımızı, şu güzel Sakaryamızı korusun ve muhafa eylesin.Bir daha böyle depremler görmeyelim inşallah” dedi.

Konuşma sonrasında depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için eller semaya açılarak dualar edildi.

Dua esnasında bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadılar.

(İHA)

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