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Deprem şehitleri dualarla anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 13:22 | Son Güncelleme

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlerin yakınları, 17 Ağustos Mezarlığı'nı ziyaret etti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nde yakınlarını kaybedenler, mezarlıklara akın etti.

Saraylı Mahallesi'ndeki 17 Ağustos Mezarlığı'na sabahın erken saatlerinde gelenler, 19 yıl önceki depremde kaybettikleri yakınlarının mezarlarına ziyarette bulundu.

Yakınlarının mezarlarını temizleyip bakım yapan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen anma programında müftülük personeli tarafından Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

- "19 senedir dinmiyor acımız"

Depremde kaybettiği 19 yaşındaki oğlunun kabrini ziyaret eden İlyas Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 Ağustos 1999'da yakınları kaybeden herkese başsağlığı dileyerek, aynı şeyleri yaşadıklarını söyledi.

Afeti 5 katlı binanın 3'üncü katında bulunan evlerinde yakalandıklarını belirten Şentürk, "Oğlum üniversite imtihanlarına girmişti ve 4 yıllık üniversite kazanmıştı. Kaydını yaptıracaktık ama Allah nasip etmedi. Yapacak bir şey yok, emir büyük yerden. Aynı binada toplam 16 kişi hayatını kaybetti." diye konuştu.

Şentürk, vatandaşlardan yapılarının dönüşümü konusunda bilinçli olmalarını istedi.

Depremde eşini ve torununu kaybeden Sevim Köseoğlu da "19 senedir dinmiyor acımız. Cuma günleri ile özel günlerde geliriz hep. Allah bir daha böyle afet göstermesin." ifadelerini kullandı.

Kardeşlerinin kabrini ziyaret eden Yavuz Çimen ise "Depremde 2 kardeşimi kaybettim. Çektiğimiz acıyı bir biz biliyoruz bir de Allah biliyor. 19 sene oldu hala aynı acıyla kıvranıyoruz." dedi.

Havva Sivri de depremde eşini ve 2 kızını kaybettiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Acısı hala içimizde, hiç dinmedi. Oğlum geceden beri hiç uyumadı, kardeşlerine ve babasına çok üzüldü. Küçük kızımı kucağımda kaybettim. 19 sene oldu ama gözümüzün yaşı hiç dinmedi. 6 katlı binadaydık. 4'üncü katta oturuyordum. Kaldığımız binada 85 kişi öldü."

Öte yandan, Kocaeli'nin diğer ilçelerdeki deprem şehitliklerinde de anma törenleri düzenlendi.

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