Deprem sempozyumunda depremi hissettiler (2)

PROF. DR. BARIŞ: YAKIN ZAMANDA BÜYÜK DEPREM OLURSA SÜRPRİZ OLUR

Kocaeli'nin Başişkele ilçesinde düzenlenen 6'ncı Uluslararası Deprem Sempozyumu'na katılan Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, İstanbul Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki depremin, beklenen deprem olmadığını söyledi. Barış, "4.6'dan sonraki olaylarda Kuzey Anadolu fay hattının daha büyük bir deprem oluşturmayacağı öngörüsünde bulunmuştum. Bunun sebebi de Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan bütün büyük depremler öncesinde böyle bir şey yoktu. Bir fay hattında birden çok parçalar vardır. Ana kol ve yan kollar vardır. Muhtemelen bu yan kollarda olan orta büyüklükteki depremler. Bu durum Marmara'da bir gerilme birikimi olduğunu gösteriyor. 1999 depreminden sonra gerilim devam ediyordu. Burada hem güney kol hem kuzey kol hem de orta kolda meydana gelen depremler yaşandı. Gemlik'te 5.6 yaşandı yine Marmara'nın etrafında 4.8 gibi depremler yaşandı. Dolayısıyla bu Marmara'nın normal bir deprem etkinliğiymiş gibi düşünülmesi gereken bir olay. Daha önce yaşanan çok büyük 8 depreme söylüyorum bunu. Eğer çok büyük bir deprem olursa yakın zamanda bu bölgede, bu bizim için de Kuzey Anadolu fay hattı için de sürpriz olur. Çünkü Kuzey Anadolu fay hattı hiç böyle davranmadı bugüne kadar" diye konuştu.

'PANİKLE DIŞARIDA KALMAK FAYDA SAĞLAMAZ'

Prof. Dr. Barış, deprem davranışını anlamanın yapacakları ölçümlerle olmayacağını belirterek, "Bu depremin fiziğini ve yer içindeki davranışını anlamak doğrudan yapacağımız ölçümlerle olmuyor; çünkü kurduğumuz istasyonlar deniz tabanında yerin 100 metre derinliğinde oluyor. Bu olaylar ise 7 kilometre ile 20 kilometre derinliğinde meydana geliyor. Dolayısıyla onları yeryüzünün üstünden anlamak çok kolay değil. Genç bir bilim alanı, yeni bir bilim alanı sismoloji. Bu bilgileri biz birleştirdikçe bizden sonraki kuşaklarda bu bilgileri kullanarak deprem olayının doğasını daha kolay anlayacaklar" dedi.

Evlerde herhangi bir çatlak veya duvarlarda kırık yoksa oturulabileceğini kaydeden Prof. Dr. Barış, şunları söyledi:

"Burada unutulmaması gereken bir konu var. Bakın 5.8 büyüklüğündeki depremde bile İstanbul'da yaşanan panik, kaos, iş yerlerinin tatil edilip, insanların evlerine gönderilmesi hazırlıksız olduğumuzu gösteriyor. Evlerine gidecek servis bulamayan insanlar var. Yine 5.8'e rağmen minare yıkılmasıyla birtakım evlerde oluşan çatlaklar var. Normalde sahilden 15-20 kilometre uzaklıkta olan, düşük ivmeye sahip depremin bu hasarı yaratmaması gerekir. Bu şunu da gösteriyor; evlerimizin depreme dayanıklılığı hazır değil insanlarımız hiç hazır değil. Ben şu an İstanbul'da bulunsaydım evimden çıkmazdım. Eğer evinizde zarar yoksa çatlak, patlak veya duvarlarda kırık falan yoksa evlerde yaşamaya devam edilebilir. Ben anneme de aileme de eşime de bunları söyledim. Dolayısıyla ben normal yaşantıma devam ederdim. İnsanların panik yapmasına gerek yok. Panikle dışarıda kalmak fayda sağlamaz. Bir sonraki zarar verici depremin ne zaman yaşanacağını bilemiyoruz. O yüzden normal yaşantılarına dönmeleri gerekiyor insanların."

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)

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