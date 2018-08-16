"Deprem sigortasında ciddi bilinç artışı var"

ONUR ORHAN - 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yaklaşık 4 bin kişinin hayatını kaybettiği Sakarya'da, son yıllarda yürütülen çalışmalar sonucu zorunlu deprem sigortası oranında artış kaydedildi. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nin üzerinden 19 yıl geçti. Yaklaşık 4 bin kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı Sakarya'da birçok ev yıkıldı, binlerce ev de hasar gördü. Devletin mağduriyetleri gidermek amacıyla 2001 yılında hayata geçirdiği Doğal Afet Sigortalar Kurumu'na (DASK) müracaat sayısında son yıllarda yürütülen çalışmalarla ciddi artış oldu. Buna göre, Sakarya'da 194 bin 190 sigorta yapılabilir konuttan 145 bin 540'ın da zorunlu deprem sigortası bulunurken vatandaşlar 48 bin 650 konutta sigortasız yaşıyor. 3 yıl önce yaklaşık 100 bin evin sigortalı olduğu Sakarya, şimdi yüzde 74,9'luk oranla sigorta bilincinde, Yalova'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. - "Ciddi bir bilinç artışı var" Marmara Depremi'nde eşini ve oğlunu kaybeden Doğal Afetler Sigortaları Kurumu (DASK) İl Temsilcisi Ali Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara bir kez daha Allah'tan rahmet diledi.

Aradan 19 yıl geçtiğini, hayatın devam ettiğini, çocuklarının büyüdüğünü aktaran Esen, "Önemli olan geçmişte yaşadığımız acı olaylardan ne kadar ders çıkardığımız. Yaşadığımız o büyük acıdan sonra devletimiz ve 81 vilayetteki vatandaşlarımız, Sakarya'ya akın akın yardıma geldiler. Devletimiz o günkü şartlarda Sakarya'da evi yıkılanlara kalıcı konutlar inşa etti ve 20 bin lira üzerinden borçlandırarak ev verdi. Bunlar Ziraat Bankası'na düzenli ödenmeye çalışıldı. Depremin ülke ekonomisine ne kadar büyük zarar verdiği ortaya çıktı." diye konuştu. Kentte meydana gelen depremin Türk ekonomisine çok büyük yaralar açtığını dile getiren Esen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bundan yola çıkarak 2001 yılında devletimiz Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) adı altında zorunlu deprem sigortası sistemi getirdi. Türkiye'de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin bizler gibi acentelerine, vatandaş gidip nasıl kapısındaki arabasını sigorta ettiriyor, evini de depreme karşı sigorta ettiriyor. Bu sistem yaklaşık 19 yıldır mükemmel şekilde işledi ve dünyadaki bazı ülkeler bizden bunu örnek olarak almaya başladı. Sakarya'yı örnek verecek olursak, kentte bugün itibarıyla baktığımızda 194 bin sigorta yapılabilir hasarsız konutumuz var. Bugün itibarıyla yaklaşık 145 bin vatandaşımız evine düzenli deprem sigortası yaptırmış. Bu, yüzde 75 oranına tekabül ediyor. Sakarya'da 50 bine yakın konutumuz maalesef sigortasız. Bu bir yardımlaşma sistemi ve Türk ekonomisine de büyük katkısı var. Burada toplanan paralar, Türk ekonomisine yatırım araçlarında değerlendiriliyor."