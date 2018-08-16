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"Deprem sigortasında ciddi bilinç artışı var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 12:04 | Son Güncelleme

Depremde yaklaşık 4 bin kişinin hayatını kaybettiği Sakarya'da, son yıllarda yürütülen çalışmalar sonucu zorunlu deprem sigortası bulunan konut sayısı arttı - Yüzlerce evin yıkıldığı, binlerce evin hasar gördüğü kentte, 194 bin 190 sigorta yapılabilir konuttan 145 bin 540'ın da zorunlu deprem sigortası bulunuyor. Yüzde 74,9'luk oranıyla Yalova'dan sonra ikinci sırada yer alan Sakarya'da 48 bin 650 konut ise sigortasız - DASK İl Temsilcisi Ali Esen: - "2001'den 2018'e kadar düzenli şekilde yapmış olduğumuz çalışmalar ve medyanın da etkisiyle ciddi bir bilinç artışı meydana geldi. Sakarya'da 3 yıl önce 100 bin evimiz sigortalıydı, bugün 145 bin evimiz sigortalı" - "Sakarya'da 50 bine yakın konutumuz maalesef sigortasız. Lütfen vatandaşlarımız bir an evvel gitsinler, sigorta yaptırsınlar. Yüzde 100'lerde sigorta bilincinde olmalıyız"

ONUR ORHAN - 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yaklaşık 4 bin kişinin hayatını kaybettiği Sakarya'da, son yıllarda yürütülen çalışmalar sonucu zorunlu deprem sigortası oranında artış kaydedildi.

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nin üzerinden 19 yıl geçti. Yaklaşık 4 bin kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı Sakarya'da birçok ev yıkıldı, binlerce ev de hasar gördü.

Devletin mağduriyetleri gidermek amacıyla 2001 yılında hayata geçirdiği Doğal Afet Sigortalar Kurumu'na (DASK) müracaat sayısında son yıllarda yürütülen çalışmalarla ciddi artış oldu.

Buna göre, Sakarya'da 194 bin 190 sigorta yapılabilir konuttan 145 bin 540'ın da zorunlu deprem sigortası bulunurken vatandaşlar 48 bin 650 konutta sigortasız yaşıyor. 3 yıl önce yaklaşık 100 bin evin sigortalı olduğu Sakarya, şimdi yüzde 74,9'luk oranla sigorta bilincinde, Yalova'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

- "Ciddi bir bilinç artışı var"

Marmara Depremi'nde eşini ve oğlunu kaybeden Doğal Afetler Sigortaları Kurumu (DASK) İl Temsilcisi Ali Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara bir kez daha Allah'tan rahmet diledi.

Aradan 19 yıl geçtiğini, hayatın devam ettiğini, çocuklarının büyüdüğünü aktaran Esen, "Önemli olan geçmişte yaşadığımız acı olaylardan ne kadar ders çıkardığımız. Yaşadığımız o büyük acıdan sonra devletimiz ve 81 vilayetteki vatandaşlarımız, Sakarya'ya akın akın yardıma geldiler. Devletimiz o günkü şartlarda Sakarya'da evi yıkılanlara kalıcı konutlar inşa etti ve 20 bin lira üzerinden borçlandırarak ev verdi. Bunlar Ziraat Bankası'na düzenli ödenmeye çalışıldı. Depremin ülke ekonomisine ne kadar büyük zarar verdiği ortaya çıktı." diye konuştu.

Kentte meydana gelen depremin Türk ekonomisine çok büyük yaralar açtığını dile getiren Esen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan yola çıkarak 2001 yılında devletimiz Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) adı altında zorunlu deprem sigortası sistemi getirdi. Türkiye'de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin bizler gibi acentelerine, vatandaş gidip nasıl kapısındaki arabasını sigorta ettiriyor, evini de depreme karşı sigorta ettiriyor. Bu sistem yaklaşık 19 yıldır mükemmel şekilde işledi ve dünyadaki bazı ülkeler bizden bunu örnek olarak almaya başladı. Sakarya'yı örnek verecek olursak, kentte bugün itibarıyla baktığımızda 194 bin sigorta yapılabilir hasarsız konutumuz var. Bugün itibarıyla yaklaşık 145 bin vatandaşımız evine düzenli deprem sigortası yaptırmış. Bu, yüzde 75 oranına tekabül ediyor. Sakarya'da 50 bine yakın konutumuz maalesef sigortasız. Bu bir yardımlaşma sistemi ve Türk ekonomisine de büyük katkısı var. Burada toplanan paralar, Türk ekonomisine yatırım araçlarında değerlendiriliyor."

Ali Esen, deprem sigortasının kesinlikle bir vergi olmadığını vurgulayarak, otomobil nasıl sigorta ettiriliyorsa evin de aynı şekilde sigortalandığını kaydetti.

- "Lütfen deprem sigortası yaptırın"

Esen, şunları kaydetti:

"Lütfen vatandaşlarımız bir an evvel gitsinler, sigorta yaptırsınlar. 2001-2017 arası yüzde 30-40'lardan şu anda yüzde 75'lere geldik. Ama Sakarya örnek bir şehir olmalı. Yüzde 100'lerde sigorta bilincinde olmalıyız. Sigorta yaptırma oranında şu anda Yalova birinci, Sakarya ikinci sırada. DASK kurulalı 17 yıl oldu. 2001'den 2018'e kadar düzenli şekilde yapmış olduğumuz çalışmalar ve medyanın da etkisiyle ciddi bir bilinç artışı meydana geldi. Sakarya'da 3 yıl sene önce 100 bin evimiz sigortalıydı, bugün 145 bin evimiz sigortalı. Ciddi bir bilinç artışı söz konusu. Buradan sizlere de çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son rakamlara göre bölge ve il bazında gerçekleşen konut ve deprem sigortası oranları şu şekilde:

BÖLGE

KONUT SAYISI

SİGORTALI KONUT SAYISI

SİGORTALILIK ORANI

MARMARA

6,014,550

3,528,828

58,7

İÇ ANADOLU

3,332,500

1,550,252

46,5

EGE

2,616,350

1,242,145

47,5

AKDENİZ

2,236,030

927,896

41,5

KARADENİZ

1,693,780

700,133

41,3

GÜNEY DOĞU ANADOLU

991,46

342,03

34,5

DOĞU ANADOLU

777,02

296,96

38,2

TOPLAM

17,661,690

8,588,244

48,6

İLLER

KONUT SAYISI

SİGORTALI KONUT SAYISI

SİGORTALILIK ORANI

İSTANBUL

3,682,450

2,137,353

58

BURSA

670,75

346,381

51,6

KOCAELİ

421,37

346,381

60

TEKİRDAĞ

264,84

196,75

74,3

BALIKESİR

335,71

185,101

55,1

SAKARYA

194,19

145,54

74,9

ÇANAKKALE

126,59

79,576

62,9

YALOVA

79,59

62,848

79

EDİRNE

100,43

52,327

52,1

KIRKLARELİ

87,43

46,769

53,5

BİLECİK

51,2

23,411

45,7

TOPLAM

6,014,550

3,528,828

58,7

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deprem Doğal Afetler Sigortaları Kurumu (DASK) İl Temsilcisi Ali Esen Zorunlu Deprem Sigortası

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