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Deprem sırasında kalp krizi geçiren muhtar yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 00:48 | Son Güncelleme

Deprem sırasında kalp krizi geçiren muhtar yaşamını yitirdi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Kahramanmaraş'ta bir muhtar, sarsıntı nedeniyle evden inip aracına bindiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Şerefoğlu Mahallesi muhtarı Ramazan İnce (57), yakınlarının ziyaretine geldiği Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki bir apartmanda depremin sarsıntısını hissedince otoparka inip aracına bindi.

Bu sırada kalp krizi geçiren İnce, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İnce'nin daha önce iki kez baypas ameliyatı geçirdiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş muhtar

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