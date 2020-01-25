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Deprem sırasında yaralananlar hastanede tedavi altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 17:36 | Son Güncelleme

Malatya’da deprem sırasında panik yaparak yaralananların hastanedeki tedavileri sürüyor.Elazığ Sivrice merkezli depremin şiddetle hissedildiği Malatya’da deprem esnasında panik yaparak balkondan aşağı atlayıp vücudundaki kırıklar nedeniyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınanların tedavisi sürüyor.Deprem sırasında yaralanan Fidan Duran isimli kadın, “Deprem olunca dışarı koştum, merdivene tutundum.

Malatya’da deprem sırasında panik yaparak yaralananların hastanedeki tedavileri sürüyor.
Elazığ Sivrice merkezli depremin şiddetle hissedildiği Malatya’da deprem esnasında panik yaparak balkondan aşağı atlayıp vücudundaki kırıklar nedeniyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınanların tedavisi sürüyor.
Deprem sırasında yaralanan Fidan Duran isimli kadın, “Deprem olunca dışarı koştum, merdivene tutundum. Ayağım kayıp düşerken omuzum kırıldı” dedi.
Suriyeli genç Ahmet Elcevir de tercüman aracılığıyla olay anını anlatıp, “Deprem esnasında panikle kaçınca yere düştüm. Daha sonra beni hastaneye getirdiler” ifadelerini kullandı.
İki ayağı kırılan Mehmet Ece ise deprem anını ve ayağının kırılmasını anlatırken, “Evde abimle birlikte otururken, ev sallandı. Panik sonucu, camdan aşağı attım kendimi” şeklinde konuştu.

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