HABER

Deprem sırasında yaşanan büyük panik kameralarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 16:30 | Son Güncelleme

İstanbul’da öğlen saatlerinde yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Esenyurt Kaymakanlık binası içerisinde yaşanan panik anları, cep telefonu kamerası tarafından çekildi.İstanbul’da öğlen saatlerinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeni ile bazı binalarda çatlama oldu.

İstanbul’da öğlen saatlerinde yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Esenyurt Kaymakanlık binası içerisinde yaşanan panik anları, cep telefonu kamerası tarafından çekildi.
İstanbul’da öğlen saatlerinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeni ile bazı binalarda çatlama oldu. Avcılar’da bir caminin ise minaresi koparak yere düştü. O esnada dışarıda herhangi bir vatandaşın olmaması facianın önüne geçti. Öte yandan, deprem anında Esenyurt Kaymakamlık binası içerisinden çekildiği belirtilen görüntülerde vatandaşlar büyük panik yaşadığı görüldü.
Bazı vatandaşlar dua ederek yere yattı. Bazı vatandaşlar ise diğer vatandaşları sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Öte yandan, şehrin birçok bölgesinde iş yerlerinde yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bir görüntüde deprem nedeni ile önce iş yeri içerisinde raflarda bulunan ürünler yıkılıyor. Daha sonra ise vatandaşlar hızla dışarı çıktığı görülüyor. Bir başka iş yerinde ise kasiyerde bekleyen vatandaşların deprem anı ile birlikte dışarı koştuğu görülüyor.

PARTNERInstagram paylaşımları sayesinde 18 yaşında zengin oldu!Instagram paylaşımları sayesinde 18 yaşında zengin oldu!
Antalya'da dumansız araç uygulamasıAntalya'da dumansız araç uygulaması
Üsküp'teki Kurşunlu Han, Yunus Emre Enstitüsüne devredildiÜsküp'teki Kurşunlu Han, Yunus Emre Enstitüsüne devredildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki depremin ardından Kandilli Rasathanesi’nden çok önemli uyarı

Depremin ardından Kandilli Rasathanesi’nden çok önemli uyarı

İstanbul'daki deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama

İstanbul'da toplanma alanları nereler? Nasıl öğrenilir?

İstanbul'da toplanma alanları nereler?

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

Deprem sonrası İstanbul ve 2 ilde okullar tatil edildi! Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Deprem sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Deprem sonrası İmamoğlu'ndan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.