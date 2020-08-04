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  4. Deprem sırasında yaşanan panik saniye saniye kamerada

Deprem sırasında yaşanan panik saniye saniye kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 14:01 | Son Güncelleme

Malatya’da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Elazığ’da da şiddetli hissedildi. Deprem sırasında yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem çevre illerde de hissedilirken, Elazığ'da yaşanan panik anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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