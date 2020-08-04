Deprem sırasında yaşanan panik saniye saniye kamerada

Malatya'n\u0131n P\u00fct\u00fcrge il\u00e7esinde 5.2 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem meydana geldi.\nDeprem \u00e7evre illerde de hissedilirken, Elaz\u0131\u011f'da ya\u015fanan panik anlar\u0131 g\u00fcvenlik kameralar\u0131 taraf\u0131ndan saniye saniye kaydedildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Huawei Watch GT 2 Serisi ile zaman\u0131 kusursuz ya\u015fa!AK Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u00c7elik'ten Kyryliuk'e y\u00f6nelik sald\u0131r\u0131ya tepkiMigros kurbanl\u0131k fiyatlar\u0131 2020 ne kadar?