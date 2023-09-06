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DEPREM SON DAKİKA 6 EYLÜL 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

06.09.2023 06:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika haberleri 6 Eylül 2023 Çarşamba günü de yakından takip ediliyor. Bulundukları yerde sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem haberlerini arama motorlarında sorguluyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, 6Eylül 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

DEPREM SON DAKİKA 6 EYLÜL 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

Deprem ile ilgili haberler son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini internette araştırıyorlar. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? İşte 6 Eylül 2023 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

6 EYLÜL 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.09.06 06:26:20 40.1670 27.1157 15.5 -.- 1.5 -.- GEREDELLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.09.06 06:13:22 36.7187 38.5382 10.3 -.- 1.8 -.- YAGMURALAN-AKCAKALE (SANLIURFA) İlksel
2023.09.06 06:12:31 38.3590 28.5463 7.2 -.- 1.2 -.- BAKLACI-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2023.09.06 05:42:53 38.1323 26.3393 4.3 -.- 2.0 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2023.09.06 05:31:17 39.0420 27.7043 1.2 -.- 1.6 -.- YATAGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.09.06 05:30:16 38.0657 37.6232 5.0 -.- 1.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.09.06 05:11:24 38.9918 29.9203 4.4 -.- 1.8 -.- OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2023.09.06 05:09:19 38.0685 37.6185 9.0 -.- 1.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.09.06 05:07:44 38.6717 37.4475 4.5 -.- 1.0 -.- YAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.09.06 04:12:45 37.6502 36.6395 4.1 -.- 1.9 -.- YENIDEMIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.06 03:16:38 39.1290 41.4445 10.3 -.- 1.4 -.- TASDIBEK-VARTO (MUS) İlksel
2023.09.06 03:05:48 38.4545 37.5445 5.0 -.- 1.4 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.09.06 02:52:10 38.2778 37.6795 9.0 -.- 1.7 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.09.06 02:48:09 38.4873 36.4130 3.0 -.- 0.8 -.- KUCUKKABAKTEPE-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.09.06 02:46:57 38.1237 36.8025 9.5 -.- 1.4 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.06 02:09:13 38.1383 37.2665 7.2 -.- 1.7 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.06 02:02:03 38.0848 37.3578 7.0 -.- 1.4 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.06 01:29:34 39.0438 27.6443 8.2 -.- 1.8 -.- UCAVLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.09.06 01:26:38 40.9027 31.9052 9.9 -.- 2.1 -.- ELEMEN-MENGEN (BOLU) İlksel
2023.09.06 01:19:19 38.4743 37.5518 6.4 -.- 1.1 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.09.06 00:21:27 37.0350 28.3660 5.0 -.- 0.9 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2023.09.06 00:19:30 39.6095 26.4143 8.4 -.- 1.6 -.- AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2023.09.06 00:08:09 39.6017 39.3395 1.2 -.- 2.4 -.- SARIYAZI-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2023.09.06 00:07:19 36.0308 27.2680 11.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

depremm

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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