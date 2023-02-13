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Deprem sonrası Avcılar'da korkutan görüntü! Deniz metrelerce çekildi

13.02.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrası İstanbul'daki deniz çekilmesi görenleri endişelendirdi. Avcılar sahilde deniz metrelerce çekildi. Denizdeki yaklaşık 15 metrelik çekilme sonucu, daha önce görünmeyen kayalıklar ortaya çıktı. İşte korkutan olayın detayları...

Deprem sonrası Avcılar'da korkutan görüntü! Deniz metrelerce çekildi

Türkiye'nin doğusunda 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası İstanbul'daki deniz çekilmesi endişe yarattı. Avcılar sahilde denizin metrelerce çekildiği görüldü.

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YAKLAŞIK 15 METRELİK ÇEKİLME

Avcılar'daki Ambarlı Sahili'nde bulunan 'Küçük kumsal' olarak bilenen yaz aylarında denize girilen bölgede deniz çekildi. Deniz yaklaşık 15 metre çekilirken daha önce görünmeyen kayalıklar ortaya çıktı.

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'GEÇEN HAFTAYA KADAR...'

20 yıldır Avcılar'da oturduğunu belirten Hasan Fener, geçen haftaya kadar sahilden dalga kıranın diğer tarafına yürümenin mümkün olmadığını ancak en az 15 metrelik çekilme ardından sahilde rahatlıkla yürünebildiğini söyledi.

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DHA

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deprem İstanbul Avcılar deniz çekilmesi

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