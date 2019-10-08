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Deprem sonrası Avcılar için imar değişikliği oy birliğiyle kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 17:24 | Son Güncelleme

İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Avcılar’da depreme dayanıklı, güvenli, dirençli yapılar inşa edilmesine olanak sağlayacağı belirtilen imar planı değişikliği oy birliği ile kabul edildi. Avcılar Belediye Meclisi tarafından onaylanan 7 mahalleyi kapsayan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine gönderildi.

Deprem sonrası Avcılar için imar değişikliği oy birliğiyle kabul edildi

Avcılar’daki 10 mahalleyi kapsayan 1/5000'lik planın geçen dönem kabul edilememesi nedeniyle kentsel dönüşüm uygulanamadı. Mevcut uygulamaya göre 4 kattan yüksek yapılara izin verilememesi nedeniyle çürük daha yüksek katlı binalar yenilenemediği ilçede Silivri depremi ile birlikte sorun yeniden gündeme geldi.

'KİMSEYİ BURDAN GÖNDEREMEYİZ'

Belediye Başkanı Turan Hançerli, Pazar günü akşamı deprem ve alınacak önlemlerle ilgili katıldığı toplantıda yapıların yenilenerek güvenli, güçlü hale getirilmesi için seferberlik yapacaklarını, bu konuda AK Parti, MHP ve İYİ Parti’li üyelerin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile defalarca görüştüklerini söyledi. Hançerli, Avcılar’daki 300 bin nüfusa hitap eden imar planının problemli olduğunu, bina yıkıldığında kat sınırlaması ile karşılaşıldığını oysa ilçede 435 bin kişinin yaşadığını vurgularken, “Kimseyi buradan gönderemeyiz. Komşularımız binalarını yenilesin diye ekstra kat istedik kabul edilmedi. Verilebileceği istedim. Bununla yetineceğiz. Meclisimize getireceğimiz imar planını oy birliği ile İBB’ye göndereceğiz.” dedi.

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'HAK KAYBI' YAŞANMAYACAK

Bugünkü meclis toplantısında ilçedeki kısmi imar değişikliğini öngören madde ele alındı. Kısa süren toplantıda Avcılar’da Tahtakale, Yeşilkent ve Firuzköy Mahallesi’nin dışında kalan Merkez, Gümüşpala, Denizköşkler, Cihangir, Ambarlı, Üniversite ve Mustafakemalpaşa Mahallesi’nde yoğunluğu artırmadan, yapı sahiplerine eski plana göre haklarını yeniden veren plan değişikliği ardından buralarda oturanlar yapılarını ‘hak kaybı’ ile karşılaşmadan yenilemelerini sağlayacak imar planı, oy birliği ile kabul edildi.

'HEP BERABER İNŞA EDECEĞİZ'

Belediye Başkanı Turan Hançerli yaptığı teşekkür konuşmasında, “Depreme dayanıklı, güvenli, dirençli bir Avcılar’ı hep beraber inşa edeceğiz. Çok heyecanlıyım. Bu önemli kararda emeği geçen, desteğini esirgemeyen tüm parti gruplarına ve tüm meclis üyelerimize sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Avcılar Belediye Meclisi Avcılar’ın gerçek sorununa ilişkin çok çalışmak gerektiğini tüm bileşenleriyle beraber kabul etmiştir. Avcılar’ın gelecek sorununun çözmek için gece gündüz çalışma kararlılığı ve özverisini göstermiştir.” dedi.

İBB MECLİSİ'NE GÖNDERİLDİ

Avcılar Belediye Meclisi tarafından onaylanan 7 mahalleyi kapsayan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Avcılar imar değişikliği

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