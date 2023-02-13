Deprem sonrası 'baraj' paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatılan Oğuzhan Uğur ifade verdi! 'Verileri savcıyla paylaştık belgeleriyle kanıtlarıyla sunduk'

Türkiye, deprem felaketinin yaşandığı bölgeden gelen haberlere kilitlenmiş durumda. Can kayıpları her geçen saat artarken tüm ülke hayatını kaybeden vatandaşlara ağlıyor. Bir yandan da depremin yaşandığı bölgeden gelen bilgiler ve sosyal medyadaki paylaşımlarla alakalı önemli gelişmeler yaşanıyor. Depremlerin ardından "BaBala TV" adlı sosyal medya hesabından Kahramanmaraş Kumçatı Köyü'nde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı’nın duvarının çatladığı paylaşımları sonrası hakkında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, ifade vermek için Savcılığa gelmişti. Uğur, ifadesini verdikten sonra adliyeden ayrıldı. Uğur, adliye dışında da konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

OĞUZHAN UĞUR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli iki depremin ardından Kumçatı Köyünde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı yönünde sosyal medyada paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlatmıştı. Savcılık, 'BaBala TV' sosyal medya hesabının bu yönde paylaşım yaparak depremzede vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olduğu, bu nedenle arama-kurtarma çalışmalarında aksamalara yaşandığı gerekçesiyle hesap sahibi Oğuzhan Uğur hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlattı.

İFADE VERDİ

Oğuzhan Uğur bunun üzerine bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına geldi. Avukatıyla birlikte Basın Savcılığı Bürosuna ifade veren Oğuzhan Uğur, yaklaşık üç saat süren işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı. Uğur basın mensuplarının soruları üzerine, "İfademizi verdikten çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

OĞUZHAN UĞUR'DAN YENİ AÇIKLAMA: BELGELERİYLE KANITLARIYLA SUNDUK"

Uğur, adliye dışında yaptığı açıklamada ise "İfademizi verdik, elimizde çok fazla veri vardı. Onların tamamını savcımızla paylaştık. Tabii sosyal mecralardan başlatılan başlıklarla ilgili olmadığını konunun detaylı bir şekilde kendisine anlattık, belgelerimizle, videolarımızla. Konunun bizim kanalımızdan atılan tweetle alakalı olmadığını, hatta çok çok önce ve sonra tarihlerin dahi tutmadığını, tam olarak sahadan provoke edildiğini belgeleriyle kanıtlarıyla sunduk kendilerine" dedi. (DHA)