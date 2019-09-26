Deprem sonrası çatlak oluşan binalar boşaltılıyor

Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin iki minaresinden birisinin şerefesi devrilirken şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir binada da önemli hasar meydana geldiği ifade edildi.

Bağcılar'da diğer bir binanın çatı katında bulunan tuğlalar bina önünde park halindeki aracın üzerine düştü. Esenyurt'ta da ana kolonları çatlayan ve arkaya doğru yatan 5 katlı bina boşaltıldı. Elektrik, su ve doğalgazı kesilen bina tahliye edilerek mühürlendi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yanında yaptığı açıklamada, can veya mal kaybı olmadığını açıklarken, son sarsıntının bir kez daha 1999 Marmara depremini hatırlattığını, zaman kaybedilmeden güvenli binalar yapılması gerektiğini söyledi.

Erdoğan: 8 kadar yaralanma olayı söz konusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremle ilgili ABD dönüşünde Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı. Erdoğan, "Şu an itibariyle 28 artçı sarsıntı kaydedildi. Artçının artışının devamı mümkün şu an itibariyle artabilir" dedi. Erdoğan, "Bu tür zamanlarda çok açıklama yapanlar olur. Bu tür açıklamalar kimseyi, yanıltmasın. Bunu adeta fırsata çevirmek isteyenler var. 8 kadar bir yaralanma olayı söz konusu hafif yaralanmalar. Binalarda bazı yerlerde hafif hasarlar var. Ciddi sayılacak bu depreme rağmen yüreğimizi yakacak bir haber şu ana kadar almadık. Binalarla ilgili hasar tespit çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

DW,DHA/TY,BK

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